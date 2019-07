ARTIGO COM VÍDEOS – A Copa das Nações do Pacífico (World Rugby Pacific Nations Cup) teve início neste sábado com dois duelos de grande interesse. Primeiro, em Samoa, a seleção da casa venceu Tonga no clássico polinésio por 25 x 17 para superar o momento cambaleante. Depois, o Japão derrotou em casa pela primeira vez em 25 anos Fiji, 34 x 21, em jogo disputado em Kamaishi, cidade destruída pelo tsunami de 2011e que foi reconstruída com a ajuda do rugby, preparando-se para sediar o Mundial.

Made it to Kamaishi but whether or not I can survive this heat and humidity is another story 🔥 pic.twitter.com/DBGG21OYhl — richy palmer (@GifuRichy) July 27, 2019





Samoa volta a sorrir

Debaixo de muita chuva em Apia, capital samoana, Manu Samoa derrotou a rival Tonga por 25 x 17 de virada, aproveitando a indisciplina dos ‘Ikale Tahi.

O Cooper Vuna correu para o primeiro try de Tonga logo no começo do duelo e o pilarzão Ben Tameifuna rompeu para o segundo try antes da pausa, abrindo 10 x 03. Tonga lamentaria as conversões perdidas, com Samoa abrindo a segunda etapa com seu try de reação, com Leiua empatando tudo. Seutini virou o marcador com penal para Samoa, mas Tonga deu logo o troco com o hooker Sakalia chocando e rompendo para colocar os visitantes de novo na frente, aos 58′. Entretanto, dois cartões amarelos seguidos deixaram Tonga fragilizada nos 15 minutos finais e a virada samoana aconteceu, com tries decisivos do promissor Amosa e de Tuatagaloa.





25 17

Samoa 25 x 17 Tonga, em Apia

Árbitro: Mike Fraser (Nova Zelândia)

Samoa

Tries: Leiua, Amosa e Tuatagaloa

Conversões: Seuteni (1) e Alatimu (1)

Penais: Seuteni (2)

15 Ahsee Tuala, 14 Johnny Vaili, 13 Alapati Leiua, 12 Reynold Lee-Lo, 11 Belgium Tuatagaloa, 10 UJ Seuteni, 9 Auvasa Faleali’i, 8 Afa Amosa, 7 TJ Ioane, 6 Chris Vui, 5 Kane Leaupepe, 4 Filo Paulo, 3 Paul Alo-2 Motu Matu’u (c), 1 Logovi’i Mulipola;

Suplentes: 16 Rau Niuia, 17 Jordan Lay, 18 Alofa’aga Sao, 19 Senio Toleafoa, 20 Alamanda Motuga, 21 Dwayne Polataivao, 22 AJ Alatimu, 23 JJ Taulagi;

Tonga

Tries: Vuna, Tameifuna e Sakalia

Conversões: Faiva (1)

15 Nafi Tuitavake, 14 Tevita Halaifonua, 13 Mali Hingano, 12 Cooper Vuna, 11 Viliami Lolohea, 10 James Faiva, 9 Sami Fisilau, 8 Nasi Manu (c), 7 Ma’ama Vaipulu, 6 Onehunga Havili, 5 Sam Lousi, 4 Leva Fifita, 3 Ben Tameifuna, 2 Elvis Taione, 1 Paea Fa’anunu;

Suplentes: 16 Sefo Sakalia, 17 Toma Taufa, 18 Ma’afu Fia, 19 Zane Kapeli, 20 Fotu Lokotui, 21 Sione Vailanu, 22 Leon Fukofuka, 23 Otumaka Mausia;

Após 25 anos, Japão derrota em casa Fiji

Em Kamaishi, o Japão iniciou com sucesso sua preparação para receber a Copa do Mundo, inaugurando o Kamaishi Recovery Stadium com vitória história sobre Fiji (fazendo experimentos em seu elenco) por 34 x 21.

O Japão começou com tudo a partida com try do ponta Kenki Fukuoka. A resposta fijiana foi rápida, com contra-ataque letal puxado por Botia e finalizado por Veivuke. Mas o Japão era superior na construção do jogo e logo correria para dois tries, com Matsushima (após bela ação do scrum-half Kaito Shigeno) e Lafaele (em ação de apoio e continuidade bem trabalhada pelos Brave Blossoms). A situação logo se deteriorou para Fiji, com Filipo Nakosi recebendo amarelo e Kazuki Himeno marcando o quarto try nipônico. Foi somente pouco antes da pausa que Fiji respondeu com o hooker Sam Matavesi colidindo para precioso try. Japão 29 x 14.

No segundo tempo, o Japão não tardou para praticamente selar a vitória, com Matsushima correndo para novo try aos 55′. Na reta final do jogo, Fiji ainda reagiu, com Matavesi marcando seu segundo try, mas o Japão soube controlar as ações no fim e fechar o embate com 34 x 21 em sua conta.







34 21

Japão 34 x 21 Fiji, em Kamaishi

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Japão

Tries: Matsushima (2), Fukuoka, Lafaele e Himeno

Conversões: Tamura (3)

Penais: Tamura (1)

15 Will Tupou, 14 Kotaro Matsushima, 13 Timothy Lafaele, 12 Ryoto Nakamura, 11 Kenki Fukuoka, 10 Yu Tamura, 9 Kaito Shigeno, 8 Amanaki Lelei Mafi, 7 Lappies Labuschagné (c), 6 Kazuki Himeno, 5 Luke Thompson, 4 James Moore, 3 Asaeli Valu, 2 Shota Horie, 1 Keita Inagaki;

Suplentes: 16 Atsushi Sakate, 17 Shogo Miura, 18 Yusuke Kizu, 19 Wimpie van der Walt, 20 Michael Leitch, 21 Yutaka Nagare, 22 Rikiya Matsuda, 23 Lomano Lemeki;

Fiji

Tries: S Matavesi (2) e Veivuke

Conversões: Volavola (3)

15 Alivereti Veitokani, 14 Filipo Nakosi, 13 Waisea Nayacalevu, 12 Levani Botia, 11 Patrick Osborne, 10 Ben Volavola, 9 Frank Lomani, 8 Viliame Mata, 7 Semi Kunatani, 6 Dominiko Waqaniburotu (c), 5 Leone Nakarawa, 4 Albert Tuisue, 3 Manasa Saulo, 2 Sam Matavesi, 1 Eroni Mawi;

Suplentes: 16 Mesulame Dolokoto, 17 Peni Ravai, 18 Lee-Roy Atalifo, 19 Apisalome Ratuniyarawa, 20 Peceli Yato, 21 Henry Seniloli, 22 Jale Vatubua, 23 Josh Matavesi;