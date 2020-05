O site japonês de notícias Nikkei Rugby publicou que a JRFU (a federação japonesa) teria recebido o apoio do presidente eleito do World Rugby (a federação internacional) Bill Beaumont para se tornou uma nação “Tier 1” o Rugby mundial, grupo que passaria a contar com 11 países.

O Japão votou por Beaumont na última eleição, sendo decisivo. Se confirmado, o status significaria que os japoneses deverão passar a contar com 3 votos no Conselho do World Rugby (como os demais “Tier 1”) e a participar das negociações para ingressar em alguma das competições anuais do Rugby, provavelmente o Rugby Championship. Ainda são esperadas mais informações sobre o tema.

Tier 1 e Tier 2 mudarão de nome

Ainda é esperado que os termos utilizados para os escalões do Rugby mundial mudem. O “Tier 1” deverá passar a ser conhecido como “Established Nations” (nações estabelecidas) e as demais nações como “Emerging Nations” (nações emergentes).