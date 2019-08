Sábado de decisão na World Rugby Pacific Nations Cup (Copa das Nações do Pacífico). Fiji será o palco da rodada final da competição, que terá como destaques o jogo que decide o título entre Japão e Estados Unidos (matemática simples: quem vencer será o campeão) e o clássico do Pacífico Sul entre Fiji e Samoa. Além disso, um dia antes, na madrugada de quinta para sexta, Tonga e Canadá duelam para saírem da competição com uma vitória. E todos os jogos já são em ritmo de Copa do Mundo, que vai se aproximando!

Quem será campeão da Pacific Nations Cup nesse sábado? — Portal do Rugby (@portaldorugby) August 8, 2019





Tonga e Canadá contra a colher de pau

As duas seleções já ligaram o alerta para a Copa do Mundo, pois não desempenharam bem nas duas primeiras rodadas da Pacific Nations Cup. Porém, enquanto Tonga sofreu um atropelo do Japão na rodada passada, o Canadá apresentou evolução em derrota para Fiji – e ainda não contava com força máxima.

- Continua depois da publicidade -

Para o duelo contra Tonga, em Fiji, o Canadá contará com o retorno de nomes importantes e apresentará um time próximo do que jogará o Mundial, com o capital e terceira linha Tyler Ardron, que joga no Super Rugby (Chiefs), e o ponta artilheiro DTH van der Merwe, que atua no PRO14 (Glasgow) sendo os destaques. Com isso, o Canadá passa a ter chances de vitória, mas Tonga vive anos melhores e terá atletas de experiência em campo. Mas, dois importantes nomes ficarão no banco: Cooper Vuna e Ben Tameifuna.

Japão e Estados Unidos pelo título

O grande jogo da rodada não deverá ser assistido por grande público. A decisão do título da Pacific Nations Cup será em Fiji, sede neutra, entre Japão (campeão 2011 e 2014) e Estados Unidos (que jamais foi campeão e busca um título histórico).

O Japão impressionou até o momento, com vitórias contundentes sobre Fiji (que jogou com um elenco longe da força máxima) e Tonga, ambas em solo japonês. Este será o único jogo dos Brave Blossoms fora do Japão em 2019 e o elenco escolhido pelo técnico Jamie Joseph é o forte, mas com testes, com o veterano Tanaka voltando a vestir a camisa 9 para jogar ao lado do abertura competente Tamura e com Ryohei Yamanaka atuando de 15 no lugar de Tupou. Fukuoka ganhou espaço na ponta, após boas atuações, enquanto os avançados seguem inalterados, liderados por Horie e Inagaki, na primeira linha, Tui e Leitch, na terceira linha.

No papel, o time japonês é superior ao americano, que chegou à última rodada com vitória controversa sobre Samoa. Os EUA evoluíram mentalmente e são hoje uma equipe sólida, mas que ainda não brilha. O time escolhido pelo técnico Gary Gold teve nada menos que 5 mudanças no pack com relação ao time titular da semana passada, com as entradas de Mike Sosene-Feagai, hooker, Nate Brakeley na segunda linha, Malon Al-Jiboori, Hanco Germishuys e Jamason Fa’anana-Schultz (debutante) na terceira linha. Atrás, o experiente Marcel Brache volta ao centro e a grande novidade é a estrela do sevens Madison Hughes jogando na ponta.

Fiji e Samoa pela rivalidade

Fiji e Samoa fecharão as disputas da Copa das Nações do Pacífico com favoritismo amplo para Fiji, que conta com um elenco mais forte que o de Samoa. Porém, Fiji aproveitará o jogo para rodar o elenco e fazer mais testes. Lomani (que joga no rugby fijiano) e Volavola (do Racing) serão testados como dupla de 9 e 10, enquanto Osbourne (Highlanders), Goneva (Newcastle) e Tuicuvu (Clermont) começarão na linha titular. Com isso, o técnico McKee deixou nomes de peso como Yato, Matawalu, Murimurivalu e Josh Matavesi no banco.

Ainda assim, o elenco fijiano leva vantagem sobre uma equipe insossa de Samoa, que caiu na semana passada diante dos Estados Unidos (mas em jogo que poderia ter saído vencedora). Dwayne Polataivao ganhou uma chance com a camisa 9 e UJ Seuteni com a 10, o que poderá mexer com a capacidade criativa (deficiente hoje) de Samoa. Com isso, Reynold Lee-Lo começará no centro.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 09 de julho

00h00 – Tonga x Canadá, em Lautoka – World Rugby TV AO VIVO

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Histórico: 8 jogos, 5 vitórias do Canadá e 3 vitórias de Tonga. Último jogo: Canadá 18 x 28 Tonga, em 2015 (Copa das Nações do Pacífico);

Tonga: 1 Paea Fa’anunu, 2 Paul Ngauamo, 3 Siua Halanukonuka, 4 Leva Fifita, 5 Sam Lousi, 6 Steve Mafi, 7 Fotu Lokotui, 8 Zane Kapeli, 9 Tane Takulua, 10 James Faiva, 11 Viliami Lolohea, 12 Siale Piutau (c), 13 Mali Hingano, 14 Afa Pakalani, 15 Tevita Halaifonua;

Suplentes: 16 Elvis Taione, 17 Latu Talakai, 18 Ben Tameifuna, 19 Sione Vailanu, 20 Dan Faleafa, 21 Leon Fukofuka, 22 Latiume Fosita, 23 Cooper Vuna;

Canadá: 1 Djustice Sears-Duru, 2 Eric Howard, 3 Matt Tierney, 4 Mike Sheppard, 5 Evan Olmstead, 6 Kyle Baillie, 7 Lucas Rumball, 8 Tyler Ardron (c), 9 Phil Mack, 10 Gordon McRorie, 11 DTH van der Merwe, 12 Ciaran Hearn, 13 Ben LeSage, 14 Jeff Hassler, 15 Peter Nelson;

Suplentes: 16 Benoît Pifféro, 17 Hubert Buydens, 18 Cole Keith, 19 Luke Campbell, 20 Matt Heaton, 21 Jamie Mackenzie, 22 Nick Blevins, 23 Patrick Parfrey;

Sábado, dia 10 de julho

01h35 – Japão x Estados Unidos, em Suva (Fiji) – World Rugby TV AO VIVO

Árbitro: Glen Jackson (Nova Zelândia)

Histórico: 23 jogos, 13 vitórias dos Estados Unidos, 9 vitórias do Japão e 1 empate. Último jogo: Estados Unidos 18 x 28 Japão, em 2015 (Copa do Mundo);

Estados Unidos: 1 Chance Wenglewski, 2 Mike Sosene-Feagai, 3 Paul Mullen, 4 Nate Brakeley, 5 Greg Peterson, 6 Malon Al-Jiboori, 7 Hanco Germishuys, 8 Jamason Fa’anana-Schultz, 9 Shaun Davies, 10 AJ MacGinty, 11 Madison Hughes, 12 Paul Lasike, 13 Marcel Brache, 14 Blaine Scully (c), 15 Will Hooley;

Suplentes: 16 Dylan Fawsitt, 17 David Ainu’u, 18 Paddy Ryan, 19 Ben Landry, 20 Ben Pinkelman, 21 Nate Augspurger, 22 Will Magie, 23 Thretton Palamo;

Japão: 1 Keita Inagaki, 2 Shota Horie, 3 Asaeli Valu, 4 James Moore, 5 Uwe Helu, 6 Michael Leitch (c), 7 Lappies Labuschagne, 8 Hendrik Tui, 9 Fumiaki Tanaka, 10 Yu Tamura, 11 Kenki Fukuoka, 12 Timothy Lafaele, 13 Will Tupou, 14 Kotaro Matsushima, 15 Ryohei Yamanaka;

Suplentes: 16 Atsushi Sakate, 17 Koki Yamamoto, 18 Yusuke Kizu, 19 Wimpie van der Walt, 20 Kazuki Himeno, 21 Yutaka Nagare, 22 Rikiya Matsuda, 23 Lomano Lemeki;

04h15 – Fiji x Samoa, em Suva – World Rugby TV AO VIVO

Árbitro: Brendon Pickerill

Histórico: 52 jogos, 29 vitórias de Fiji, 20 vitórias de Samoa e 3 empates. Último jogo: Fiji 24 x 22 Samoa, em 2018 (Copa das Nações do Pacífico);

Fiji: 1 Campese Ma’afu, 2 Sam Matavesi, 3 Peni Ravai, 4 Tevita Cavubati, 5 Leone Nakarawa, 6 Dominiko Waqaniburotu (c), 7 Semi Kunatani, 8 Viliame Mata, 9 Frank Lomani, 10 Ben Volavola, 11 Patrick Osborne, 12 Levani Botia, 13 Semi Radradra, 14 Vereniki Goneva, 15 Setareki Tuicuvu;

Suplentes: 16 Mesulame Dolokoto, 17 Eroni Mawi, 18 Kali Tawake, 19 Tevita Ratuva, 20 Peceli Yato, 21 Niko Matawalu, 22 Josh Matavesi, 23 Niki Murimurivalu;

Samoa: 1 Logovi’i Mulipola, 2 Motu Matu’u, 3 Paul Alo-Emile, 4 Filo Paulo, 5 Kane Leaupepe, 6 Chris Vui, 7 Jack Lam (c), 8 TJ Ioane, 9 Dwayne Polataivao, 10 UJ Seuteni, 11 Belgium Tuatagaloa, 12 Reynold Lee-Lo, 13 Kieron Fonotia, 14 Alapati Leiua, 15 Ahsee Tuala;

Suplentes: 16 Ray Niuia, 17 Jordan Lay, 18 James Lay, 19 Senio Toleafoa, 20 Henry Stowers, 21 Pele Cowley, 22 AJ Alatimu, 23 Henry Taefu / JJ Taulagi;

Classificação: