A Copa do Mundo de 2019 já frutificou e Japão e Fiji já estão em conversas para serem admitidos no Rugby Championship, que hoje conta com Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina.

O projeto de expansão do torneio de 4 seleções para 6 está sendo prontamente trabalhado pela SANZAAR, entidade que organiza a competição de seleções do Hemisfério Sul. A evolução veio depois de reuniões da entidade durante a Copa do Mundo. Existe a possibilidade da expansão ocorrer até mesmo em 2020, mas o mais provável é acontecer a adição de japoneses e fijianos em uma data posterior, podendo demorar até 4 ou 5 anos para tal.

Enquanto isso, as notícias não pararam e a possibilidade de atraso na introdução do Japão no Championship levou o Six Nations europeu a iniciar conversar com os japoneses, de olho no mercado ascendente da bola oval por lá. A ida do Japão para o Six Nations, por sua vez, poderia levar ao fim do sonho de Fiji entrar para o Championship.

Olho nas notícias, pois os Brave Blossoms querem espaço.