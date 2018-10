Ásia e África foram agitadas por muito sevens no fim de semana!

Na Ásia, o Sri Lanka recebeu a etapa final do Asia Sevens, o circuito continental, que teve título duplo do Japão, no masculino e no feminino, faturando os títulos asiáticos gerais nas duas modalidades. Tanto entre os homens como entre as mulheres o Japão venceu Hong Kong na final.

No masculino, Hong Kong e Filipinas se garantiram no Hong Kong Sevens, a segunda divisão mundial de 2019, já que o Japão não concorria por vaga, por já estar na primeira divisão da Série Mundial. No feminino, Japão e Cazaquistão conseguiram as vagas no próximo Hong Kong Sevens (com a China estando já classificada à primeira divisão).

Na África, a Tunísia foi o palco do Africa Sevens masculino, que teve o Zimbábue como grande campeão, voltando a se destacar na modalidade. Os Cheetahs zimabuanos bateram o time de desenvolvimento do Quênia na grande final e de quebra se garantiram no Hong Kong Sevens 2019, ao lado de Uganda, que ficou em 3º lugar ao vencer Madagascar.

Por fim, no Egito ainda rolou o Arab Sevens, torneio entre nações árabes, e a seleção da casa conquistou o título, mostrando que o rugby vai se erguendo no país após período inativo. O torneio contou ainda com o debut em competições internacionais do Sudão.

Asia Sevens – Circuito Asiático de Sevens – 3ª etapa – em Colombo, Sri Lanka

Masculino

Grupo A: 1 Japão, 2 Filipinas, 3 Malásia, 4 Coreia do Sul

Grupo B: 1 Hong Kong, 2 Sri Lanka, 3 China, 4 Taiwan

Semifinais: Japão 34 x 17 Sri Lanka e Filipinas 12 x 19 Hong Kong

3º lugar: Filipinas 19 x 07 Sri Lanka

Final: Japão 19 x 05 Hong Kong

Classificação da etapa: 1 Japão, 2 Hong Kong, 3 Filipinas, 4 Sri Lanka, 5 China, 6 Malásia, 7 Coreia do Sul, 8 Taiwan;

Classificação geral final: 1 Japão (campeão), 2 Hong Kong (classificado ao Hong Kong Sevens), 3 Filipinas (classificado ao Hong Kong Sevens), 4 Sri Lanka, 5 China, 6 Coreia do Sul, 7 Taiwan, 8 Malásia (rebaixada);

Feminino

Grupo A: 1 Japão, 2 Hong Kong, 3 Sri Lanka, 4 Coreia do Sul

Grupo B: 1 China, 2 Cazaquistão, 3 Tailândia, 4 Singapura

Semifinais: Japão 26 x 12 Cazaquistão e Hong Kong 17 x 07 China

3º lugar: China 17 x 12 Cazaquistão

Final: Japão 31 x 00 Hong Kong

Classificação da etapa: 1 Japão, 2 Hong Kong, 3 China, 4 Cazaquistão, 5 Sri Lanka, 6 Tailândia, 7 Coreia do Sul, 8 Singapura;

Classificação geral final: 1 Japão (classificado ao Hong Kong Sevens), 2 China, 3 Cazaquistão (classificado ao Hong Kong Sevens), 4 Hong Kong, 5 Sri Lanka, 6 Tailândia, 7 Singapura, 8 Coreia do Sul;

Africa Sevens – Campeonato Africano Masculino de Sevens – em Jemmal, Tunísia

Grupo A: 1 Quênia, 2 Marrocos, 3 Botsuana

Grupo B: 1 Uganda, 2 Senegal, 3 Gana

Grupo C: 1 Zimbábue, 2 Tunísia, 3 Maurício

Grupo D: 1 Madagascar, 2 Zâmbia, 3 Namíbia

Quartas de final: Quênia 33 x 07 Zâmbia, Madagascar 33 x 10 Marrocos, Uganda 14 x 10 Tunísia e Zimbábue 19 x 00 Senegal;

Semifinais: Quênia 36 x 05 Madagascar e Uganda 19 x 24 Zimbábue

3º lugar: Uganda 24 x 19 Madagascar

Final: Zimbábue 17 x 05 Quênia

Classificação final: 1 Zimbábue (classificado ao Hong Kong Sevens), 2 Quênia, 3 Uganda (classificado ao Hong Kong Sevens), 4 Madagascar, 5 Zâmbia, 6 Tunísia, 7 Senegal, 8 Marrocos, 9 Namíbia, 10 Gana, 11 Botsuana, 12 Maurício;

Arab Sevens – em Maadi, Egito

Grupo Único: 1 Egito, 2 Emirados Árabes Unidos, 3 Jordânia, 4 Líbia, 5 Iraque, 6 Sudão;

5º lugar: Iraque 05 x 00 Sudão

3º lugar: Jordânia 21 x 12 Líbia

FINAL: Egito 22 x 00 Emirados Árabes Unidos