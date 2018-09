Sevens na Ásia e na África neste fim de semana! Em Hong Kong, foi dada a largada para o Asia Sevens, o Circuito Asiático de Sevens de 2018, enquanto na Costa do Marfim a África teve seu primeiro torneio válido pelo Pré Olímpico para 2020.

Japão faz dobradinha

A etapa inaugural do Asia Sevens, o Japão celebrou duplamente em Hong Kong. Entre os homens, o título foi nipônico com vitória na final sobre Hong Kong, ao passo que o Sri Lanka ficou com o bronze. Já entre as mulheres o Japão triunfou sobre a China na decisão, com o Cazaquistão no terceiro lugar.

A segunda etapa será na Coreia do Sul nos dias 29 e 30 de setembro e a terceira e última etapa será no Sri Lanka nos dias 14 e 15 de outubro, definindo os campeões continentais e os classificados asiáticos ao Hong Kong Sevens 2018 (a 2ª divisão mundial).

Pré Olímpico começa na África

A Costa do Marfim foi o palco da largada do Pré Olímpico na África, com o torneio norte da segunda divisão do continente. O título ficou com a seleção da casa, que bateu a Nigéria na final e se garantiu na primeira divisão do ano que vem. O torneio marcou o debut da Guiné em competições oficiais de rugby. Ainda haverá disputas do grupo centro-sul na segunda divisão.





Asia Sevens – 1ª etapa – em Hong Kong

Masculino

Grupo A: 1 Japão, 2 Sri Lanka, 3 Taiwan, 4 China

Grupo B: 1 Hong Kong, 2 Filipinas, 3 Malásia, 4 Coreia do Sul

Semifinais: Japão 36 x 05 Filipinas e Hong Kong 31 x 00 Sri Lanka;

Final: Japãp 12 x 00 Hong Kong

Classificação da etapa: 1 Japão, 2 Hong Kong, 3 Sri Lanka, 4 Filipinas, 5 China, 6 Taiwan, 7 Coreia do Sul, 8 Malásia;

Feminino

Grupo A: 1 Japão, 2 Hong Kong, 3 Tailândia, 4 Coreia do Sul

Grupo B: 1 China, 2 Cazaquistão, 3 Sri Lanka, 4 Singapura

Semifinais: Japão 21 x 15 Cazaquistão e China 19 x 14 Hong Kong

Final: Japão 12 x 07 China

Classificação da etapa: 1 Japão, 2 China, 3 Cazaquistão, 4 Hong Kong, 5 Sri Lanka, 6 Tailândia, 7 Singapura, 8 Coreia do Sul;

Africa Sevens Challenge North/West – 2ª divisão africana masculino – Grupo Norte-Oeste / Pré Olímpico – em Abidjan, Costa do Marfim

Grupo A: 1 Costa do Marfim, 2 Burkina Faso, 3 Mali, Guiné

Grupo B: 1 Nigéria, 2 Argélia, 3 Níger, 4 Benin

Semifinais: Costa do Marfim 10 x 07 Argélia e Nigéria 17 x 07 Burkina Faso

Final: Costa do Marfim 22 x 17 Nigéria

Classificação final: 1 Costa do Marfim (promovida à primeira divisão), 2 Nigéria, 3 Burkina Faso, 4 Argélia, 5 Mali, 6 Níger, 7 Benin, 8 Guiné;