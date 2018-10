Osaka foi o palco do primeiro dos amistosos de fim de ano! Nesta sexta, o Japão – sede da Copa do Mundo de 2019 – colocou em campo sua seleção para enfrentar o World XV, um combinado internacional de atletas do Super Rugby e da Top League japonesa. O jogo foi aberto e animado, com o World XV (do técnico neozelandês Robbie Deans) começando voando baixo pela habilidade dos craques envolvidos, mas caindo de rendimento no fim pela falta de conjunto. O Japão começou sofrendo na defesa, mas reagiu no segundo tempo, encostou no placar, mas não conseguiu a virada. Vitória do World XV por 31 x 28.

O Japão começou a partida com ritmo mais forte, mas o primeiro try foi do World XV, em seu primeiro ataque real, com os neozelandeses Milner-Skudder e Tevita Li ganhando metros até o argentino Leonardo Senatore, apesar de derrubar a bola, servir o abertura sul-africano Lionel Cronje finalizar.

O World XV embalou e logo na sequência o neozelandês Augustine Pulu correu na ponta para o segundo try, mas, aos 20′, o Japão respondeu, com Nagari chutando cruzado para Fukuoka receber, se livrar do tackle e mergulhar para um belo primeiro try, para a festa da torcida.

A resposta veio. O hooker sul-africano Adriaan Strauss rompeu a defesa e caiu para o in-goal, mas seu try não foi validado, pela falta de apoio. Sem problemas. A pressão dos convidados seguiu e, aos 31′, Cronje chutou para Tevita Li cravar o terceiro try dos convidados, que abriam grande frente sobre o time da casa. O golpe foi acusado e, aos 38′, a série de fases do World XV resultou no quarto try, com o neozelandês Andy Ellis caindo para o in-goal, mas sem conseguir o apoio. A bola sobrou para o segunda linha sul-africano Jason Jenkins concluir. 24 x 07.

- Continua depois da publicidade -

O segundo tempo começou doloroso para os Brave Blossoms japoneses, com Tevita Li disparando para seu segundo try no jogo, abrindo 31 x 07 a favor do combinado internacional. Mas, depois disso, o rendimento do World XV caiu e o Japão cresceu. A reação começou com um passe ruim de Ellis nas 22 de ataque interceptado por Lafaele, que disparou 90 metros para o try.

O volume de jogo cresceu do lado nipônico e, aos 60′, a linha de passes vingou com Lemeki marcando try na hora certa, que fazia o Japão encostar no placar, 31 x 21, com tempo para virar. Aos 66′, Fukuoka perdeu try feito, em contra-ataque que parecia letal. O sul-africano Willie Britz foi perfeito na reação e efetuou tackle salvador antes de Fukuoka finalizar.

A pressão seguiu e, aos 73′, Matsuda chutou para o in-goal a Nekamura mergulhou para apoiar a bola no in-goal e reduzir a distância para 3 pontos. O Japão manteve a posse de bola até o fim em busca do try da virada, mas o World XV resistiu nos instantes finais e segurou a vitória no limite. 31 x 28.

No sábado que vem o Japão receberá os All Blacks.

28 31

Japão 28 x 31 World XV, em Osaka

Árbitro: Brendon Pickerill (Nova Zelândia)

Japão

Tries: Fukuoka, Lafaele, Lemeki e Nakamura

Conversões: Tamura (4)

15 Jamie Henry, 14 Lomano Lemeki, 13 Will Tupou, 12 Timothy Lafaele, 11 Kenki Fukuoka, 10 Yu Tamura, 9 Yutaka Nagare, 8 Hendrik Tui, 7 Shunsuke Nunonaki, 6 Michael Leitch (c), 5 Samuela Anise, 4 Wimpie van der Walt, 3 Hiroshi Yamashita, 2 Yusuke Niwai, 1 Keita Inagaki;

Suplentes: 16 Atsushi Sakate, 17 Koki Yamamoto, 18 Asaeli Valu, 19 Uwe Helu, 20 Masakatsu Nishikawa, 21 Vakauta Isileli Nakajima, 22 Fumiaki Tanaka, 23 Rikiya Matsuda, 24 Ryoto Nakamura, 25 Ryohei Yamanaka;

World XV

Tries: Li (2), Cronje, Pulu e Jenkins

Conversões: Cronje (3)

15 Nehe Milner-Skudder, 14 Toni Pulu, 13 Harold Vorster, 12 Ma’a Nonu, 11 Tevita Li, 10 Lionel Cronje, 9 Andrew Ellis (c), 8 Leonardo Senatore, 7 Dillon Hunt, 6 Jackson Hemopo, 5 Jason Jenkins, 4 Sam Carter, 3 Hencus van Wyk, 2 Adriaan Strauss, 1 Craig Millar;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Wyatt Crockett, 18 Ben Alexander, 19 Ben Gunter, 20 Willie Britz, 21 Augustine Pulu, 22 Santiago Gonzalez Iglesias, 23 Keisuke Moriya, 24 Nili Latu, 25 Corne Fourie;