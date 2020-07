O World Rugby confirmou que a temporada 2020-21 masculina do Circuito Mundial de Sevens passará a contar com 16 equipes fixas, ao contrário das atuais 15. A entidade confirmou a promoção do Japão, como campeão da segunda divisão mundial. O anúncio veio junto da confirmação de que não haverá rebaixamento na temporada 2019-20.

Com isso, ao que tudo indica, não haverá times convidados nas etapas do circuito. No entanto, vem sendo especulado recentemente que Inglaterra, Gales e Escócia poderiam se juntar na próxima temporada jogando juntos como Grã-Bretanha, de olho nos Jogos Olímpicos de 2021, o que abriria novamente espaços para times convidados.

Nesta semana, a RFU (a federação inglesa) anunciou que cortará 25% de seus empregados, por conta da redução de receitas durante a pandemia, o que aumenta as especulações sobre a vontade inglesa em juntar os elencos. Porém, a SRU (a federação escocesa) declarou estar comprometida com seu programa de sevens, esfriando as especulações.

Scottish Rugby statement clarifying media reports today on the future of the Scotland 7s programme. pic.twitter.com/oM0alnCnx4 — Scottish Rugby (@Scotlandteam) June 29, 2020



O Circuito feminino seguirá tendo 11 times fixos e 1 convidado por etapa.

Temporada 2020-21 reduzida?

Por conta da pandemia, fala-se na possibilidade de que a temporada 2020-21 tenha número reduzido de etapas e comece somente no próximo ano. Com cada continente em um estágio distinto na pandemia, as chances do circuito ser retomado neste ano são baixas.