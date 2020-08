Tempo de leitura: 1 minuto

O World Rugby havia confirmado a realização de um torneio especial em novembro e dezembro entre as seleções do Six Nations europeu (França, Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, Itália), Fiji e Japão, como substituto dos amistosos internacionais para 2020. A competição está agenda para ter 4 rodadas, mas sofreu agora um duro golpe.

De acordo com a imprensa japonesa, a federação japonesa (JRFU) decidiu por não jogar mais o torneio, por conta do risco envolvido na viagem gerado pela pandemia. Um dos empecilhos é a restrição da entrada de estrangeiros no Japão, que está impossibilitando o retorno ao país da comissão técnica da seleção japonesa.

Japão confirma mascotes do Mundial como seus novos mascotes

Outra notícia vinda do rugby japonês é a oficialização por parte da federação do país de que os mascotes da Copa do Mundo de 2019 serão efetivados como mascotes do rugby japonês e aparecerão em novos eventos daqui para frente.