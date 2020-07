A Federação Japonesa de Rugby (JRFU) confirmou que quer uma competição internacional envolvendo os melhores times da liga japonesa e da possível futura liga de Austrália e Nova Zelândia.

O diretor da JRFU, Yuichiro Fujii, declarou à imprensa que o rugby japonês precisa de mais jogos contra os melhores do mundo no nivel dos clubes/franquias, a fim de fortalecer ainda mais o rugby do país até a Copa do Mundo de 2023.

O Japão vive um momento de transição: os Sunwolves foram oficialmente excluídos do Super Rugby em 2020, antes da pandemia, e a atual liga semiprofissional japonesa, a Top League, será transformada em 2022 em uma liga 100% profissional, com uma temporada de transição planejada para 2021. Já Nova Zelândia e Austrália estão se afastando de África do Sul e Argentina ao criarem uma nova liga para 2021, ainda em projeto.

Os japoneses pretendem seguir com sua própria competição, ao invés de somarem forças em uma liga com australianos e neozelandeses, mas a possibilidade de um torneio ao estilo da Champions Cup europeia para o Pacífico pode ganhar corpo.