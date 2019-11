ARTIGO COM VÍDEOS – Sábado e domingo foram de muito XV feminino internacional e com destaque para o Japão!

As Sakuras (a seleção japonesa) venceram fora de casa a Escócia, 24 x 20, graças ao try de Otsuka no apagar das luzes. A vitória selou com brio a gira japonesa pela Europa e repetiu o feito do time masculino japonês, que também derrotou a Escócia (na Copa do Mundo).



Por sua vez, a poderosa Inglaterra fechou seus amistosos com um atropelo de 60 x 03 sobre a Itália, em partida que teve 10 tries para as Red Roses.

ACTION & REACTION 🌹 The key moments as the #RedRoses scored 10 tries to beat Italy in Bedford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇮🇹 #WearTheRose #QuilterInternationals @O2sports pic.twitter.com/2dCVFmE7BM — England Rugby (@EnglandRugby) November 24, 2019



Ainda na Europa, a Suíça venceu a Finlândia por 32 x 00 na terceira divisão do XV europeu.

Por fim, Estados Unidos e Canadá duelaram no domingo no segundo amistoso da Can-Am Series na Califórnia e o resultado foi uma acachapante vitória do Canadá por 52 x 27, com verdadeira chuva de tries. O primeiro tempo acabou apertado em 19 x 15 para o Canadá e ao todo no jogo foram 6 tries a 4 para as visitantes.

Seleção Jogos Pontos Tchéquia 3 10 Suíça 2 5 Suécia 2 4 Finlândia 3 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Women's Championship (1ª divisão);