Uma presença bastante aguardada. Jean-Luc Jadoul, CEO da entidade máxima do Rugby Brasileiro desde outubro, estará no Mesa Oval desta semana. Desde que assumiu o cargo aconteceram muitas mudanças na CBRu, criando expectativas para a temporada 2020. Alto rendimento, desenvolvimento, futuro do nosso rugby em debate.

Jean-Luc Jadoul, o ponto de situação e os desafios do esporte que tanto amamos são assuntos para o Mesa Oval, em sua 173a edição. O podcast irá ao ar nesta Terça-Feira (11) ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby a partir das 17h (hora Brasília).

Uma conversa importante na religiosa faixa nobre vespertina de todas as Terças na Central 3.