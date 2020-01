O Mesa Oval segue 2020 com mais uma ilustríssima presença: o cirurgião dentista João Lavras. Começou no Rugby em 1979 aos 14 anos, nas categorias de base do Rio Branco. Anos mais tarde ingressou na campeoníssima equipe adulta do Alphaville Tênis Clube, referência ao lado de Palanti, Diego Padilla e Dado Gouveia. Lavras vestiu a amarelinha desde os tempos de juvenil e fez parte das seleções de sevens e de XV. O Rugby não saiu da sua vida, atualmente ele é presença certa nos torneios e jogos onde sobe uma bola oval.