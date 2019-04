ARTIGO COM VÍDEOS – Jogaço na última sexta-feira de XV feminino! Em Denver, a seleção feminina dos Estados Unidos recebeu o time oficial feminino dos Barbarians, que foi montado como uma seleção mundial, contando com grandes atletas de 9 seleções diferentes.

Entre os destaques das Barbarans estavam as lendas da primeira linha Fiao Fa’aumusili (super campeã pela Nova Zelândia) e Rochelle Clark (inglesa que é a jogadora com mais jogos entre seleções no mundo), e a capitã e oitava neozelandesa Linda Itunu, a ponta implacável Allison Miller (Irlanda). Mas quem roubou os holofotes foi a fullback galesa Jasmine Joyce.

O duelo épico foi decidido apenas no apagar das luzes. As Barbarians largaram na frente, abriram 17 pontos de frente e viram um brilhante time dos EUA virar o placar a 3 minutos do fim. Porém, Joyce estava endiabrada e marcou nada menos que 4 tries para as Barbarians, coroando a atuação com um épico try final que deu ao famoso combinado vitória por 34 x 33 na última bola. Verdadeira coleção de tries de gala na partida.



- Continua depois da publicidade -

Guadalupe na final caribenha

No rugby masculino, olhares na América do Norte para a segunda semifinal do Rugby Americas North Championship, competição que reúne times caribenhos e que corresponde à terceira divisão das Américas. A favorita Guiana perdeu em casa por 19 x 05 para Guadalupe, que se garantiu em sua primeira final, contra Bermuda, em data a ser definida.

Dinamarca em busca de promoção

Na Europa, o único jogo oficial entre seleções se deu entre Dinamarca e Áustria pela Rugby Europe Conference 2, a 5ª divisão europeia. Os dinamarqueses triunfaram bem por 37 x 07 e assumiram a liderança do Grupo Norte, condenando os austríacos à lanterna do Grupo Sul.

Austrália e Nova Zelândia largam vencendo no M20

Na Austrália, foi dado o pontapé inicial para o Campeonato M20 da Oceania, com Austrália e Nova Zelândia largando com grandes vitória sobre o convidado Japão e Fiji, respectivamente, por 64 x 14 e 53 x 07.



33 34

Estados Unidos 33 x 34 Barbarians, em Denver – XV Feminino

Rugby Americas North Championship – 1ª divisão do Caribe

Semifinal

Guiana 05 x 19 Guadalupe, em Georgetown

Rugby Europe Conference 2 – 3ª divisão da Rugby Europe 2018-19

Grupo Norte

Dinamarca 37 x 07 Áustria, em Copenhague

Seleção Jogos Pontos Eslovênia 2 9 Sérvia 2 5 Andorra 2 4 Bulgária 2 4 Eslováquia 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).

Oceania U20s Championship – Campeonato M20 da Oceania – em Gold Coast, Austrália

Nova Zelândia 53 x 07 Fiji

Austrália 64 x 14 Japão