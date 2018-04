Sevens e XV de peso nesse fim de semana de rugby pelo Brasil! Em São Paulo, o Super Sevens Feminino terá as disputas de seu Torneio Classificatório, com 4 vagas para equipes fixas do circuito em aberto. É a largada do Campeonato Brasileiro para as mulheres.

Esse não será o único torneio de sevens do fim de semana. Em Indaiatuba, chegará à sua segunda etapa o CISISP, o circuito feminino do interior paulista.

No XV, o Paulista Série A terá todos os seus 8 times entrando em campo, com a Poli podendo carimbar sua vagas as semifinais em dérbi paulistano diante do quarto colocado Pasteur. São José e Jacareí também vão a campo pensando em praticamente selarem suas classificações, com os joseenses recebendo o Rio Branco e com os Jacarés recebendo o Band Saracens, em embate também crucial para os bandeirantinos na luta pelo G4. Enquanto isso, de olho nos resultados de Band e Pasteur, o SPAC irá a campo pensando também no quarto lugar, visitando o Templários.

Outros três jogos pelo Paulista B e uma partida pelo Paulista C complementam o fim de semana intenso no estado. Na segunda divisão, São Carlos e Tucanos fazem embate de invictos, São Bento e Engenharia Mackenzie colidem em dérbi da capital e o Piratas busca reabilitação contra o Cougars, ao passo que na terceira divisão Tatuapé e Lechuza fazem jogo de equipes que largaram perdendo.

- Continua depois da publicidade -

O Rio Grande do Sul também será agitado com as Séries A e B do Gaúchão a todo vapor. Na Série A, o Farrapos e o Charrua está próximos da classificação às semifinais. O time de Bento Gonçalves receberá o San Diego para clássico de verdes, enquanto os Índios irão a Passo Fundo enfrentarem o lanterna Planalto. Já o Serra Gaúcha mira se firmar no G4 indo a Santa Maria para duelo direto com o Universitário.

Já na Série B a penúltima rodada da primeira fase poderá assegurar o Centauros nas semifinais, caso o time de Estrela vença o Guaíba fora de casa.O Guasca visita o União Tauras Carancho em duelo direto pelo G4, ao passo que o Antiqua busca subir na tabela e recebe em Pelotas o lanterna Pampas.

Super Sevens Feminino – Torneio Classificatório

Dias 21 e 22/04/2018 das 09h00 às 15h00

Grupo A: Delta (PI), Vitória (ES), USP (SP) e São Lourenço (MG)

Grupo B: Band Saracens (SP), Melina (MT), Goianos (GO) e Pasteur (SP)

Grupo C: Desterro (SC), SPAC (SP), Charrua (RS) e Taubaté (SP)

Tabela – clique aqui para conferir

Local: Clube de Campo do Palmeiras – São Paulo, SP

Campeonato Paulista A – Semana 8

Dia 21/04/2018 às 15h – São José X Rio Branco

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxliares de linha: Cauã Ricardo e João Mont’Alverne

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 21/04/2018 às 11h – Templários X SPAC

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxliares de linha: Fernando Zemann e Luciano Sampaio

4º árbitro: Aline Thomaz

Local: CT Ouro Fino – Ribeirão Pires, SP

Dia 21/04/2018 às 14h15 – Poli X Pasteur

Árbitro: Xavier Vouga

Auxliares de linha: Renato Scalércio e Roger Santesso

4º árbitro: Regis Dantas

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 21/04/2018 às 15h45 – Band Saracens X Jacareí

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxliares de linha: Natasha Olsen e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Renata Martinez

Local: Clube de Campo do Palmeiras – São Paulo, SP

Campeonato Paulista B – Semana 3

Dia 21/04/2018 às 12h30 – São Bento X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Regis Dantas

Auxliares de linha: Renato Scalércio e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/04/2018 às 15h – São Carlos X Tucanos

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxliares de linha: Victor Hugo Barboza e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Ricardo Marzano

Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 22/04/2018 às 15h – Piratas X Cougars

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxliares de linha: Rodrigo Vicentim e Ricardo Marzano

4º árbitro: Bárbara Martins

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Campeonato Paulista C – Semana 5

Dia 21/04/2018 às 18h – Tatuapé X Lechuza

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxliares de linha: Jefferson Santana e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Marco Silva

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

CISISP – Circuito de Sevens do Interior de São Paulo – Feminino – 2ª etapa

Dia 22/04/2018 – às 09h00 – Participantes: Tornados Indaiatuba, Lenks Sorocaba, Locomotiva Araraquara, Mogi Mirim, Piracicaba e Wallys Jundiaí

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Campeonato Gaúcho Série A

Dia 21/04/2018 às 15h00 – Universitário x Serra Gaúcha

Local: Centro de Eventos da UFSM – Santa Maria, RS

Dia 21/04/2018 às 15h00 – Farrapos x San Diego

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 21/04/2018 às 15h30 – Planalto x Charrua

Local: Campo da Brigada – Passo Fundo

Campeonato Gaúcho Série B



Dia 21/04/2018 às 19h00 – Guaíba x Centauros

Local: Complexo Esportivo Ruy Coelho Gonçalves (Coelhāo) – Guaíba, RS

Dia 22/04/2018 às 14h00 – Antiqua x Pampas

Local: Tourist Parque Hotel – Pelotas, RS

Dia 22/04/2018 às 15h30 – União Tauras Carancho x Guasca

Local: Campo da IFRS – Sertão, RS

Campeonato Gaúcho M19



Dia 21/04/2018 às 13h30 – Universitário x Serra Gaúcha

Local: Centro de Eventos da UFSM – Santa Maria, RS

Dia 21/04/2018 às 14h00 – Farrapos x San Diego

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 21/04/2018 às 14h30 – Planalto x Charrua

Local: Campo da Brigada – Passo Fundo

Amistoso

Dia 22/04/2018 às 9h00 – Conselheiros x Monólitos

Local: Estádio Abilhão – Quixadá, CE

Dia 22/04/2018 às 9h00 – FFLCH x Farmácia

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP