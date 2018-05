O fim de semana do Dia das Mães será de folga em alguns estados, mas de muito rugby em outros, com São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso mantendo a bola oval a todo vapor entre os clubes.

O Campeonato Paulista Série A terá dois jogaços. Na capital, Poli e São José – invictos – duelam pela liderança, ao passo que o terceiro colocado Jacareí, espreitando um lugar mais alto, jogará no Vale contra o SPAC, que quer voltar ao G4 antes da última rodada.

Serão ainda 2 jogos pelo Paulista B, 2 pelo Paulista C e 2 pelo Desenvolvimento. Na segunda divisão, o Piratas receberá em Americana o São Carlos em jogo com ambos buscando uma segunda vitória, ao passo que Tucanos e Engenharia Mackenzie fazendo confronto de invictos em São João da Boa Vista.

Enquanto isso, na terceira divisão, o União da capital busca sua primeira vitória encarando o URA Barueri, ao passo que Alto Tietê/Mogi e Tatuapé fazem embate contra a lanterna. Já no Desenvolvimento, o Ilhabela busca seu segundo triunfo duelando com a Medicina, enquanto Jacareí e SPAC também duelam com seus times B.

O Campeonato Mineiro terá dois duelas pelo Grupo Metropolitano, com uma verdadeira decisão na batalha por vaga nas semifinais entre Inconfidência e Nova Lima, em Ribeirão das Neves, enquanto o Trinca Ferro tentará surpreendeu o BH Rugby na capital.

No Paraná, será a vez do sevens ganhar as atenções, com a Taça John Swann, o estadual da categoria, chegando à sua segunda etapa, em Maringá, com masculino e feminino em campo e 9 clubes envolvidos.

Já Cuiabá receberá a 1ª etapa do Mato Grosso Sevens, o circuito estadual masculino e feminino, com o torneio feminino ainda valendo como a 2ª etapa do Pequi Sevens, já que Melina, Cuiabá e Parecis terão a companhia de UnB (Brasília) e Goianos (Goiânia).

Por fim, ainda vai rolar seven-a-side juvenil em Canoas, no Rio Grande do Sul, com a 2ª etapa do Circuito Gaúcho de Desenvolvimento.

Campeonato Paulista A – Semana 10

Dia 12/05/2018 às 13h30 – Jacareí X SPAC

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Erika Weiss

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 12/05/2018 às 15h – São José X Poli

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Regis Dantas

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista B – Semana 5

Dia 12/05/2018 às 15h – Piratas X São Carlos

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Guilherme Zaparoli

4º árbitro: Erick Rist

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 12/05/2018 às 15h – Tucanos X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Rafael Nichioka

4º árbitro: Bárbara Martins

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Campeonato Paulista C – Semana 7

Dia 12/05/2018 às 15h – ATR/Mogi X Tatuapé

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Maicon Gouveia

4º árbitro: Camila Marianno

Local: CE Biritiba Ussu – Mogi das Cruzes, SP

Dia 13/05/2018 às 9h – União X URA Barueri

Árbitro: Alexandre Castiglioni

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 3

Dia 12/05/2018 às 15h15 – Jacareí Desenvolvimento X SPAC Desenvolvimento

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Raphael Gentile

4º árbitro: Lucas Machado

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SPDia

Dia 12/05/2018 às 16h – Ilhabela X Medicina

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Mineiro – 5ª rodada



Dia 12/05/2018 às 15h00 – BH Rugby x Trinca Ferro

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 12/05/2018 às 15h00 – Inconfidência x Nova Lima

Local: Estádio Municipal Alton de Oliveira – Ribeirão das Neves, MG

Taça John Swann – Circuito Paranaense de Sevens – 2ª etapa

Dia 12/05/2018 – Feminino: Curitiba, Maringá, Londrina e Toledo / Masculino – Grupo A: Curitiba, Umuarama, Cianorte e Maringá; Grupo B: Cascavel, Curitiba B, Pé Vermelho e Foz do Iguaçu;

Local: Parque Alfredo Nyffeler – Maringá, PR

08h40 – Juvenil

09h00 – Maringá x Umuarama – Masculino

09h20 – Cianorte x Curitiba – Masculino

09h40 – Londrina x Toledo – Feminino

10h00 – Cascavel x Curitiba B – Masculino

10h20 – Pé Vermelho x Foz – Masculino

10h40 – Maringá x Curitiba – Feminino

11h00 – Juvenil

12h20 – Cianorte x Umuarama – Masculino

11h40 – Maringá x Curitiba – Masculino

12h00 – Cascavel x Foz – Masculino

12h20 – Pé Vermelho x Curitiba B – Masculino

12h40 – Maringá x Londrina – Feminino

13h00 – Curitiba x Umuarama – Masculino

13h20 – Maringá x Cianorte – Masculino

13h40 – Infantil

14h00 – Curitiba x Toledo – Feminino

14h20 – Cascavel x Pé Vermelho – Masculino

14h40 – Curitiba B x Foz – Masculino

15h00 – Juvenil

15h20 – Maringá x Toledo – Feminino

15h40 – 4º A x 4º B – Masculino

16h00 – 3º A x 3º B – Masculino

16h20 – Londrina x Curitiba – Feminino

16h40 – 2º A x 2º B – Masculino

17h00 – FINAL – 1º A x 1º B – Masculino

Pequi Sevens – 2ª etapa / Mato Grosso Sevens – 1ª etapa

Dias12 e 13/05/2018 – Feminino: UnB (DF), Goianos (GO), Melina, Cuiabá e Parecis (MT) / Masculino: Cuiabá, Primavera, Parecis e Araguaia

Local: Complexo Poliesportivo Dom Aquino – Cuiabá, MT

Sábado

14h20 – Cuiabá x Goianos – Feminino

14h40 – Melina x Parecis – Feminino

15h00 – Cuiabá x Araguaia – Masculino

15h20 – Primavera x Parecis – Masculino

15h40 – Cuiabá x UnB – Feminino

16h00 – Melina x Goianos – Feminino

16h20 – Cuiabá x Parecis – Masculino

16h40 – Primavera x Araguaia – Masculino

17h00 – Cuiabá x Meliba – Feminino

17h20 – UnB x Parecis – Feminino

17h40 – Cuiabá x Primavera – Masculino

18h00 – Parecis x Araguaia – Masculino

18h20 – Goianos x UnB – Feminino

Domingo

08h20 – Cuiabá x Parecis – Feminino

09h20 – Melina x UnB – Feminino

09h40 – Goianos x Parecis – Feminino

10h40 – 3º lugar – Feminino

11h00 – FINAL – Feminino

Circuito Gaúcho de Desenvolvimento Juvenil de Sevens – 2ª etapa

Dia 12/05/2018 – a partir das 15h00

Participantes: Minuano, Guaíba e Pampas/Maragatos

Local: Parque Eduardo Gomes – Canoas, RS