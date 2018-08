O Super 16 terá nesse fim de semana sua última rodada da fase de grupos, ao passo que o Super Sevens Feminino terá seu pontapé inicial para 2018 em Florianópolis.

Desterro e Charrua são os times no Super 16 que entrarão pressionados por vitórias em rodada dupla na Hípica de Porto Alegre para irem às quartas de final, com o Desterro tendo a obrigação de vencer com o San Diego. O Charrua enfrentará na sequência o Farrapos e, caso o Desterro já tenha vencido (por qualquer placar), o Charrua já não terá mais chances de ir às quartas de forma direta. Porém, se o Desterro tiver caído contra o San Diego, caberá ao Charrua arrancar os pontos necessário diante do já classificado Farrapos.

Nos demais jogos do Super 16, a briga é para saber quem terminará em primeiro lugar em sua chave e seguirá na frente na luta pelo mando de jogo das semifinais, como explicado em nossa prévia da rodada.

Enquanto isso, em Florianópolis, a largada do Super Sevens Feminino 2018 promete, com Niterói, São José e e Curitiba, os melhores de 2017, encabeçando os 3 grupos do torneio, que terá ação no sábado e no domingo. Ainda não foi confirmada a transmissão do evento ao vivo.

- Continua depois da publicidade -

Em São Paulo, os olhos estarão sobre o Paulista B, que chega às suas semifinais com a Engenharia Mackenzie defendendo invencibilidade diante do São Carlos e o Tornados (em maratona de jogos) encarando o Tucanos no Duelo Laranja.

E tem ainda Paulista C, Desenvolvimento, M17 e M15!

Super 16 – 6ª rodada

Dia 01/09/2018 às 13h00 – San Diego x Desterro – Travinha TV AO VIVO

Árbitro: Ricardo Sant’Anna

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 01/09/2018 às 14h00 – BH Rugby x São José

Árbitro: Benjamin Neves

Local: UniBH Estoril – Belo Horizonte, MG

Dia 01/09/2018 às 14h00 – Band Saracens x Pasteur

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 01/09/2018 às 14h00 – Niterói x Poli

Árbitro: Marc Vial

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 01/09/2018 às 15h00 – Pé Vermelho x Curitiba

Árbitro: Régis Dantas

Local: Parque Aterro Igapó – Londrina, PR

Dia 01/09/2018 às 15h00 – Templários x SPAC

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 01/09/2018 às 15h00 – Charrua x Farrapos – Travinha TV AO VIVO

Árbitro: Amanda Macedônio

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 01/09/2018 às 16h00 – Guanabara x Jacareí

Árbitro: Henrique Platais

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Super Sevens – 1ª etapa

Dias 01 e 02/09/2018

Grupo A: Niterói, Delta, Desterro, Pasteur

Grupo B: São José, SPAC, Melina, USP

Grupo C: Curitiba, Leoas, Band Saracens, Charrua

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Sábado, 01 de setembro de 2018

09h00 – Niterói x Pasteur

09h20 – Delta x Desterro

09h40 – São José x USP

10h00 – SPAC x Melina

10h20 – Curitiba x Charrua

10h40 – Leoas x Band Saracens

11h00 – São José x Desterro – Juvenil

11h20 – Niterói x Desterro

12h00 – Delta x Pasteur

12h20 – São José x Melina

12h40 – SPAC x USP

13h00 – Curitiba x Band Saracens

13h20 – Leoas x Charrua

13h40 – São José x Curitiba – Juvenil

14h00 – Niterói x Delta

14h20 – Desterro x Pasteur

14h40 – São José x SPAC

15h00 – Melina x USP

15h20 – Curitiba x Leoas

15h40 – Band Saracens x Charrua

16h00 – Curitiba x Desterro – Juvenil

Domingo, 02 de setembro de 2018

09h00 – Desterro x São José – Juvenil

09h20 – Quartas Ouro – 1º x 8º

09h40 – Quartas Ouro – 4º x 5º

10h00 – Quartas Ouro – 2º x 7º

10h20 – Quartas Ouro – 3º x 6º

10h40 – Semifinal Bronze – 9º x 12º

11h00 – Semifinal Bronze – 10º x 11º

11h20 – Curitiba x São José – Juvenil

11h50 – Semifinal Prata

12h10 – Semifinal Prata

12h30 – Semifinal Ouro

12h50 – Semifinal Ouro

13h10 – Curitiba x Desterro – Juvenil

13h30 – Disputa de 11º

13h50 – Taça Bronze

14h10 – Disputa de 7º

14h30 – Taça Prata

14h50 – Disputa de 3º

15h10 – Taça OURO

Campeonato Paulista B – Semifinal

Dia 01/09/2018 às 15h – Tornados X Tucanos

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Luciano Sampaio

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 01/09/2018 às 15h30 – Engenharia Mackenzie X São Carlos

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Guillaume Riberá e Roger Santesso

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 18

Dia 02/09/2018 às 15h – Alto Tietê/Mogi X União

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Rafael Medeiros

4º árbitro: Carlos Aleixo

Local: Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 11

Dia 01/09/2018 às 13h – SPAC B X Ilhabela

Árbitro: Lucas Sacomanno

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Rafael Medeiros

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 02/09/2018 às 13h – Leões de Paraisópolis X Medicina

Árbitro: Jefferson Santana

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 02/09/2018 às 14h30 – Guarulhos X Jacareí B

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e João Mont’Alverne

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local:Estádio Arnaldo José Celeste – Guarulhos, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 5

Dia 02/09/2018 às 10h30 – Iguanas X Guardiões

Árbitro: Frank Carvalho

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 02/09/2018 às 11h – SPAC/Tatuapé/Rio Branco X Pasteur

Árbitro: Guillaume Riberá

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 02/09/2018 às 14h – Ilhabela X Jacareí

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Paulista M15 – Semana 5

Dia 02/09/2018 às 9h – SPAC/Band X SESI/Jacareí

Árbitro: Renato Scalércio

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 02/09/2018 às 15h – Leões de Paraisópolis X SEI/Jacareí B

Árbitro: Roger Santesso

Local: Medicina – São Paulo, SP