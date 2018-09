Feriadão tem rugby sim. A Taça Tupi viverá entre sexta e sábado suas decisões, com o Joaca jogando sexta por classificação às semifinais em visita ao Lobo Bravo e com o sábado decidindo as primeiras colocações do grupo e da primeira fase, com o Serra Gaúcha recebendo o Chapecó no Grupo B e com o dérbi paulista entre Tornados e Rio Branco pelo Grupo A. Além disso, tem dérbi mineiro entre Uberlândia e Inconfidência.

No Rio de Janeiro, o sevens é a atração em Volta Redonda, com as penúltimas etapas da Copa Rio Feminina e do Fluminense Masculino de Desenvolvimento.

Já no Nordeste a ação será em dois estados. No Maranhão, Tuntum receberá seu tradicional torneio de sevens com participação de clubes do Maranhão, Piauí e Pará. Já no Rio Grande do Sul tem desafio de ten-a-side da Liga Independente com o Natal encarando o combinado de Campina Grande e Talleres do Recife. Junto do desafio, a Liga organizará festival infantil com crianças de escola pública da cidade de Currais Novos, sede do evento.

No Mato Grosso, Barra do Garças receberá etapa do circuito estadual de sevens, enquanto isso, Manaus será palco de torneio de sevens organizado pelo GRUA.

- Continua depois da publicidade -

Taça Tupi – 6ª rodada

Dia 07/09/2018 às 15h00 – Lobo Bravo x Joaca

Árbitro: Richard Yuiti

Local: Ginásio Municipal – Guarapuava, PR

Dia 08/09/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha x Chapecó

Árbitro: Lucas Santos

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, SC

Dia 08/09/2018 às 15h00 – Tornados x Rio Branco

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 08/09/2018 às 15h00 – Inconfidentes x Uberlândia – AO VIVO no Facebook do Inconfidentes

Árbitro: Benjamin Neves

Local: Campo da Barra – Ouro Preto, MG

Liga Independente – Desafio de Ten-a-side

Dia 09/09/2018 às 11h00 – Natal x Campina Grande/Talleres (melhor de 3 jogos)

Local: Estádio Municipal – Currais Novos, RN

Copa Rio Feminina – 2ª etapa

Dia 09/09/2018 – Grupo A: UFF/Niterói, Rio Rugby e Itaguaí / Grupo B: Volta Redonda, Grêmio Naútico Maricá e Ita/Cachoeiras

Local: Grêmio São Luiz – Volta Redonda, RJ

09h44 – Itaguaí x Rio Rugby

10h50 – Maricá x Ita/Cachoeiras

11h34 – UFF/Niterói x Rio Rugby

12h18 – Volta Redonda x Ita/Cachoeiras

13h02 – Itaguaí x UFF/Niterói

13h46 – Maricá x Volta Redonda

14h30 – 5º lugar

15h14 – 3º lugar

15h58 – FINAL

Circuito Fluminense de Desenvolvimento – 7ª etapa

Dia 09/09/2018

Local: Grêmio São Luiz – Volta Redonda, RJ

09h00 – Quartas de final – Itaipuaçu x Maxambomba

09h22 – Quartas de final – Grêmio Náutico Maricá x Niterói Desenvolvimento

10h06 – Rio Rugby Desenvolvimento x Ita

10h28 – Cachoeiras x Volta Redonda

11h12 – Semifinal pelo 5º lugar

11h56 – Semifinal pelo 5º lugar

12h40 – Semifinal pelo 1º lugar

13h24 – Semifinal pelo 1º lugar

14h08 – Decisão de 7º lugar

14h52 – Decisão de 5º lugar

15h36 – Decisão de 3º lugar

16h20 – FINAL

Mato Grosso Sevens – 3ª etapa

Dia 08/09/2018 a partir das 9h00 – Participantes: Araguaia, Cuiabá, Primavera, Parecis, Rondonópolis, Melina e Nova Mutum

Local: Barra do Garças, MT

Tuntum Sevens

Dia 08/09/2018 – Masculino: Acemira (Belém), Cabanos (Belém), Cocais (Tuntum), Delta (Teresina), Delta M18, St.Patrick’s/Moto Clube (São Luis) / Feminino: Amarulas (São Luis), St.Patrick’s/Moto Clube, Delta e Acemira

Local: Tuntum, MA

GRUA Sevens

Dia 08/09/2018

Local: Campo do Oswaldo Frota – Cidade Nova – Manaus, AM