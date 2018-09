Pronto para um fim de semana com decisões na ovalada brasileira? Os olhares no sábado estarão sobre o campo do SPAC, em São Paulo, com uma rodada dupla de tirar o fôlego que terá primeiro a final do Paulista B entre Engenharia Mackenzie e Tornados Indaiatuba, seguida pela Repescagem para as quartas de final do Super 16 entre SPAC e Charrua. Decisão dobrada!

São Paulo ainda terá jogos importantes pelas Séries C e D. Na Série C, FEA e Lechuza duelam valendo o primeiro lugar da competição ao final da temporada regular. Além disso, os demais semifinalistas poderão ser conhecidos, caso Jaguars e Jequitibá cumpram suas missões diante de URA e Armada, respectivamente.

Enquanto isso, o Paulista D poderá conhecer seu campeão, com Rio Preto precisando de simples vitória sobre Ribeirão Preto para ser campeão.

O fim de semana terá também muito XV juvenil em São Paulo, com M19, M17 e M15 em ação, com destaque para o clássico entre São José e Pasteur no M19, e sevens universitário, com o torneio da FUPE na USP.

- Continua depois da publicidade -

Indo para o Sul, em Santa Catarina a Copa Norte retorna em Itajaí com 3 duelos dando continuidade ao trabalho de desenvolvimento no interior do estado;

E no domingo Bento Gonçalves será palco da 4ª etapa do Gaúcho Feminino, que tem o Charrua cada vez mais líder.

Super 16 – Repescagem para as Quartas de Final

Dia 15/09/2018 às 15h30 – SPAC x Charrua

Árbitro: Xavier Vouga

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista 2018 – FINAL

Dia 15/09/2018 às 13h30 – Engenharia Mackenzie X Tornados Indaiatuba – Transmissão ao vivo pela fan page da FPR

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Murilo Bragotto

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: SPAC (Av. Atlântica, 1448) – São Paulo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 19

Dia 15/09/2018 às 15h30 – FEA X Lechuza

Árbitro: Guillaume Ribera

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 16/09/2018 às 10h – Jaguars X União Rugby Alphaville

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Rodrigo Vicentim e Bárbara Marzano

4º árbitro: Aline Bianca

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Dia 16/09/2018 às 14h – Armada X Jequitibá

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Mauro Paccagnela

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: CT Meninos da Vila – Santos, SP

Campeonato Paulista D – Semana 9

Dia 15/09/2018 às 15h – Rio Preto X Ribeirão Preto

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Tangará – São José do Rio Preto, SP

Dia 15/09/2018 às 15h – Taubaté X Pinda

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Rafael Medeiros

4º árbitro: Camila Mariano

Local: SESI – Taubaté, SP

Campeonato Paulista M19 – Semana 5

Dia 15/09/2018 às 10h – São José X Pasteur

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 16/09/2018 às 15h – Iguanas X Jacareí

Árbitro:Frank Carvalho

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 6

Dia 15/09/2018 às 11h30 – São José X Barbarians XIX

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 15/09/2018 às 16h – Iguanas X SESI/Jacareí

Árbitro:Lucas Saccomanno

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 16/09/2018 às 13h – Guardiões X Ilhabela

Árbitro: Higor Venâncio

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M15 – Semana 6

Dia 16/09/2018 às 11h30 – Pasteur X Guardiões

Árbitro: Luciano Sampaio

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 16/09/2018 às 12h – Felinos X São José

Árbitro: João Victor Freire

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Pauliusta Universitário de Sevens – FUPE

Dias 15 e 16/09/2018 – Feminino – Grupo A: Tsunami, FeaOdonto e Cásper Líbero / Grupo B: Farmácia, UFABC e ESPM / Grupo C: FFLCH, Poli e Direito Mackenzie

Masculino – Grupo Único: ESPM, UFSCAR, USP, Unicamp e UNESP Bauru

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Copa Norte e Amigos

Dia 15/09/2018 às 14h00 – SJB Rugby x Costão Norte

Local: Itajaí, SC

Dia 15/09/2018 às 16h00 – BC Rugby x Itajaí

Local: Itajaí, SC

Dia 15/09/2018 às 18h00 – New Christians Lages x Costão Norte

Local: Itajaí, SC

Circuito Gaúcho Feminino – 4ª etapa

Dia 16/09/2018 – Participantes: Charrua, Farrapos, Predadores, Antiqua

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves

10h00 – San Diego x Predadores

10h20 – Farrapos x Charrua

11h00 – San Diego x Antiqua

11h20 – Charrua x Predadores

12h00 – Antiqua x Farrapos

12h20 – San Diego x Charrua

13h00 – Antiqua x Predadores

13h20 – San Diego x Farrapos

14h00 – Antiqua x Charrua

14h20 – Predadores x Farrapos

Taça Capivara de Sevens Feminino

Dia 15/09/2018 – Participantes: Hydra Rio Preto, São Carlos, Aliança Ribeirão Preto e Alpha (MG)

Local: Rio Preto, SP

Amistoso

Dia 15/09/2018 às 19h00 – Tubarões x União Cearense – Sevens

Local: Ceará Mirim – Fortaleza, CE