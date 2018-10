Antes do feriado tem que ter nossa lista de jogos do fim de semana pelo Brasil, que é bem curta. A estrela, é claro, é a final do Campeonato Brasileiro, o Super 16, no sábado em Bento Gonçalves entre Farrapos e Poli.

Na sexta tem ação em São Carlos, com o TUSCA, e em São Paulo tem o histórico primeiro jogo de Rugby League entre Bandeirantes e Tatuapé. E no sábado tem rugby no Ceará entre Tubarões e Centuriões.

Super 16 – FINAL

Dia 13/10/2018 às 15h00 – Farrapos x Poli

Árbitro: Henrique Platais

Auxiliares: Victor Hugo Barboza e Cauã Ricardo

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

TUSCA 7s

Dia 12/10/2018

Local: USP Campus 1 – São Carlos, SP

Feminino

15h00 – Garra x Hydra

15h20 – LEU x Poli

16h00 – Garra x Poli

16h20 – LEU x Hydra

17h00 – Garra x LEU

17h20 – Poli x Hydra

Masculino

18h30 – CAASO x UFTM

18h50 – UFSCar x LEU

19h10 – UFTM x ESALQ

19h40 – CAASO x LEU

20h10 – UFSCar x ESALQ

20h40 – UFTM x LEU

21h10 – CAASO x ESALQ

21h40 – UFSCar x UFTM

22h10 – LEU x ESALQ

22h40 – CAASO x UFSCar

Amistosos

Dia 13/10/2018 às 19h00 – Tubarões x Centuriões – 10s e 7s

Local: Ceará Mirim – Fortaleza, CE

Rugby League – Amistoso

Dia 12/10/2018 às 10h00 – Bandeirantes x Tatuapé

Local: CERET – São Paulo, SP