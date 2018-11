O feriado de sexta fará com que a rodada do rugby nacional comece mais cedo – e ela está bastante recheada! O destaque maior, é claro, fica para a 4ª etapa do Super Sevens, em Curitiba, com 8 das grandes equipes femininas do país jogando por valiosos pontos entre sexta e sábado.

Tem também rugby sevens feminino e masculino de destaque também em Cuiabá e com direito a ação na Arena Pantanal, com as disputas da nova Superliga Sicredi envolvendo equipes do Centro-Oeste e Norte, além do SPAC, de São Paulo.

Em São Paulo haverá sevens, mas será juvenil, com o Paulista M15 da categoria tendo sua largada com o torneio classificatório em Vinhedo. Porém, o maior destaque vindo da Federação Paulista é de XV: a Repescagem para o Campeonato Paulista Série A de 2019, com o Templários, penúltimo colocado da 1ª divisão, recebendo a Engenharia Mackenzie, vice campeã da 2ª divisão. Jogo único e quem vencer estará na elite estadual.

Haverá ainda na Capital Paulista rodada decisiva da Copa USP, com a San Fran (Direito) podendo se sagrar campeão caso derrote os Demônios de Maxwell. A Poli Desenvolvimento corre para alcançar os advogados duelando com a FFLCH.

Por fim, olhos para Minas Gerais, onde Barroso fará história organizando o primeiro jogo de XV feminino M16 da história.

Super Sevens – 4ª etapa

Dias 02 e 03/11/2018 – Grupo A: Niterói, São José, Delta e Charrua / Grupo B: Band Saracens, Curitiba, Leoas e Desterro

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Sexta-feira

09h00 – Niterói x Charrua

09h20 – São José x Delta

09h40 – Band Saracens x Desterro

10h00 – Curitiba x Leoas

11h20 – Niterói x Delta

11h40 – São José x Charrua

12h00 – Band Saracens x Leoas

12h20 – Curitiba x Desterro

13h40 – Niterói x São José

14h00 – Delta x Charrua

14h20 – Band Saracens x Curitiba

14h40 – Leoas x Desterro

Sábado

09h00 – Quartas de final – 1º A x 4º B

09h20 – Quartas de final – 2º B x 3º A

09h40 – Quartas de final – 1º B x 4º A

10h00 – Quartas de final – 2º A x 3º B

11h40 – Semi Prata

12h00 – Semi Prata

12h20 – Semi Ouro

12h40 – Semi Ouro

14h00 – Final Bronze – Disputa de 7º lugar

14h20 – Final Prata – Disputa de 5º lugar

14h40 – Disputa de 3º lugar

15h00 – Final Ouro

Superliga Sicredi



Dias 02 e 03/11/2018

Locais: Centro de Treinamento Melina – Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 675 (na sexta e manhã de sábado); Arena Pantanal (no sábado a tarde) – Cuiabá, MT

Sexta-feira – no Melina

14h00 – Cuiabá x Melina – Feminino

14h20 – SPAC x Primavera – Feminino

14h40 – Parecis x UNB – Feminino

15h00 – Cuiabá x Primavera – Feminino

15h20 – UNB x SPAC – Feminino

15h40 – Parecis x Melina – Feminino

16h00 – Cuiabá x SPAC – Feminino

16h20 – Melina x UNB – Feminino

16h40 – Parecis x Primavera – Feminino

Sábado – no Melina



09h00 – Melina x Primavera – Feminino

09h20 – Cuiabá x UNB – Feminino

09h40 – SPAC x Parecis – Feminino

10h00 – SPAC x Cerrado – Masculino

11h00 – Mato Grosso x Norte – Masculino

Sábado – na Arena Pantanal

14h40 – Cerrado x Mato Grosso – Masculino

15h40 – SPAC x Norte – Masculino

16h30 – Parecis x Cuiabá – Feminino

16h50 – UNB x Primavera – Feminino

17h10 – SPAC x Melina – Feminino

18h00 – Cerrado x Norte – Masculino

19h00 – Mato Grosso x SPAC – Masculino

Paulista Série A – Repescagem de Promoção/Rebaixamento

Dia 02/11/2018 às 10h00 – Templários x Engenharia Mackenzie

Local: CT Ouro Fino (Av. Ver. Rubens Maziero, 525) – Ribeirão Pires, SP

Paulista Sevens M15 – Etapa Classificatória

Dia 03/11/2018 a partir das 10h

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Grupo A: Jacareí, Ilhabela e São Paulo 7s

Grupo B: SPAC, Pasteur e Leões de Paraisópolis

Grupo C: São José, Jacareí B, Cougars

10h00 – Jacareí X São Paulo 7s

10h20 – SPAC X Pasteur

10h40 – Jacareí B X Cougars

11h00 – Ilhabela X São Paulo 7s

11h20 – Pasteur X Leões de Paraisópolis

11h40 – São José X Cougars

12h00 – Jacareí X Ilhabela

12h20 – SPAC X Leões de Paraisópolis

12h40 – São José X Jacareí B

13h40 – 3A X 3B

14h00 – 2A X 2B

14h20 – 1A X 1B

14h40 – 3B X 3C

15h00 – 2B X 2C

15h20 – 1B X 1C

15h40 – 3C X 3A

16h00 – 2C X 2A

16h20 – 1C X 1A

Copa USP

Dia 03/11/2018 às 13h00 – San Fran x Demônios de Maxwell

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 03/11/2018 às 15h00 – Poli Desenvolvimento x FFLCH

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

BIFFE 7s

Dia 04/11/2018 – Masculino: Física, ICBio, IME e ECA / Feminino: Pedago, Física, FFLCH, ICBio, ECA e IME

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Amistosos

Dia 03/11/2018 às 13h30 – Barroso Preto x Barroso Branco – XV Feminino M16

Local: Dorense Clube – Dores de Campos, MG

Dia 04/11/2018 – Rio Preto x Mastodontes Catanduva

Local: Rio Preto, SP