Feriado com rugby! Em São José dos Campos o Super Sevens receberás as emoções da penúltima etapa do Super Sevens Feminino, ao passo que São Carlos será o palco do sevens dos Jogos Abertos do Interior!

Já Bento Gonçalves sedirá a etapa única do Gaúcho de Sevens masculino, enquanto em Minas haverá torneio de sevens em Iturama.

No Rio de Janeiro, o sábado será de amistosos internacionais dos O’Jays contra os argentinos da Deportiva Francesa e do CUQ, ao passo que o Ceará também terá dia agitado com Tubarões de Fortaleza contra Monólitos de Quixadá.

Super Sevens – 5ª etapa

Dias 17 e 18/11/2018

Grupo A: Curitiba, Leoas, Melina e BH Rugby

Grupo B: Band Saracens, Desterro, SPAC e Pasteur

Grupo C: São José, Charrua, Guanabara e Goianos

Grupo D: Niterói, Delta, USP e Rio Rugby

Local: Estádio Martins Pereira – São José dos Campos, SP

Sábado, dia 17 de novembro

09h00 – Curitiba x BH

09h20 – Leoas x Melina

09h40 – Band Saracens x Pasteur

10h00 – Desterro x SPAC

10h20 – São José x Goianos

10h40 – Charrua x Guanabara

11h00 – Niterói x Rio Rugby

11h20 – Delta x USP

11h40 – Curitiba x Melina

12h00 – Leoas x BH

12h20 – Band Saracens x SPAC

12h40 – Desterro x Pasteur

13h00 – São José x Guanabara

13h20 – Charrua x Goianos

13h40 – Niterói x USP

14h00 – Delta x Rio Rugby

14h20 – Curitiba x Leoas

14h40 – Melina x BH

15h00 – Band Saracens x Desterro

15h20 – SPAC x Pasteur

15h40 – São José x Charrua

16h00 – Guanabara x Goiaos

16h20 – Niterói x Delta

16h40 – USP x Rio Rugby

Domingo, dia 18 de novembro

09h00 – Quartas de final Bronze – 3º A x 4º D

09h20 – Quartas de final Bronze – 3º C x 4º B

09h40 – Quartas de final Bronze – 3º D x 4º A

10h00 – Quartas de final Bronze – 3º B x 4º C

10h20 – Quartas de final Ouro – 1º A x 2º D

10h40 – Quartas de final Ouro – 1º C x 2º B

11h00 – Quartas de final Ouro – 1º D x 2º A

11h20 – Quartas de final Ouro – 1º B x 2º C

11h40 – Semifinal Incentivo

12h00 – Semifinal Incentivo

12h20 – Semifinal Bronze

12h40 – Semifinal Bronze

13h00 – Semifinal Prata

13h20 – Semifinal Prata

13h40 – Semifinal Ouro

14h00 – Semifinal Ouro

14h20 – Disputa de 15º lugar

14h40 – Final Incentivo (Disputa de 13º lugar)

15h00 – Disputa de 11º lugar

15h20 – Final Bronze (Disputa de 9º lugar)

15h40 – Disputa de 7º lugar

16h00 – Final Prata (Disputa de 5º lugar)

16h20 – Disputa de 3º lugar

16h40 – FINAL Ouro (Disputa de 1º lugar)

Jogos Abertos do Interior

Dia 17 e 18/11/2018 – Feminino – Grupo Único: São Carlos, Ribeirão Preto, Rio Preto e Guarulhos / Masculino – Grupo A: São Carlos, São João da Boa Vista (Tucanos), Ribeirão Preto e Mogi das Cruzes (Mogi Nacanis); Grupo B: Dourado, Paulínia (Jequitibá), Rio Claro (RURC) e Ibaté;

Local: Campo do Rio Vermelho – São Carlos, SP



Sábado

09h00 – São Carlos x São João – M

09h20 – Ribeirão x Mogi – M

09h40 – Dourados x Paulínia – M

10h00 – Rio Claro x Ibaté – M

10h20 – São Carlos x Ribeirão – F

10h40 – Rio Preto x Guarulhos – F

11h00 – São Carlos x Ribeirão – M

11h20 – São João x Mogi – M

11h40 – Dourado x Rio Claro – M

12h00 – Paulínia x Ibaté – M

13h00 – São Carlos x Rio Claro – F

13h20 – Ribeirão x Guarulhos – F

13h40 – São Carlos x Mogi – M

14h00 – São João x Ribeirão – M

14h20 – Dourado x Ibaté – M

14h40 – Paulínia x Rio Claro – M

15h00 – São Carlos x Guarulhos – F

15h20 – Ribeirão x Rio Preto – F

Domingo

09h00 – Semifinal Prata – M

09h20 – Semifinal Prata – M

09h40 – Semifinal Ouro – M

10h00 – Semifinal Ouro – M

10h40 – Disputa de 7º lugar – M

11h00 – Final Prata – M

11h20 – Decisão de 3º lugar – M

11h40 – FINAL Ouro – M

Gaúcho Masculino de Sevens

Dia 17/11/2018 – Grupo A: Farrapos, San Diego e Guasca / Grupo B: Charrua, Serra Gaúcha, Brummers e Pampas

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

09h20 – Farrapos x San Diego

09h40 – Serra Gaúcha x Charrua

10h00 – Brummers x Pampas

10h20 – San Diego x Guasca

10h40 – Serra Gaúcha x Pampas

11h00 – Charrua x Brummers

11h20 – Farrapos x Guasca

11h40 – Brummers x Serra Gaúcha

12h00 – Charrua x Pampas

13h20 – Triangular de 5º lugar – 3º A x 3º B

13h40 – Semifinal 1º A x 2º B

14h00 – Triangular de 5º lugar – 3º A x 4º B

14h20 – Semifinal 1º B x 2º A

14h40 – Triangular de 5º lugar – 3º B x 4º B

15h00 – Disputa de 3º lugar

15h20 – FINAL

Iturama Sevens

Dia 17/11/2018 – Participantes: Iturama (MG), Javalis Ituiutaba (MG), Gigantes Itumbiara (G0, Cavalos de Fernandopolis (SP);

Local: Estádio do Iturama Esporte Clube – Iturama, MG

Amistosos

Dia 17/11/2018 – O’Jays x Deportiva Francesa (Argentina)

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 17/11/2018 – O’Jays x Círculo Universitário de Quilmes (Argentina)

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 17/11/2018 às 19h00 – Tubarões (Fortaleza) vs Monólitos (Quixadá) – 7s

Local: Campo do Ceará Mirim – Fortaleza, CE