Nesse fim de semana tem muito XV, sevens… e League! Exatamente. A grande atração do final de semana será o festival de Rugby League – rugby de 13 e rugby de 9 – que acontecerá em São Paulo entre sexta e domingo, no campo do Palmeiras, com os inéditos Sul-Americanos masculino e feminino de 13 e o Brasil 9s, o Brasileiro de Clubes de 9-a-side. Clique aqui para saber mais desse super evento.

Mas tem Union também, com XV e sevens. Começando pelo XV, em São Paulo, a vez é dos universitários, com a Copa USP tendo sua grande final entre Poli Desenvolvimento e Demônios de Maxwell no sábado, ao passo que o Paulista Universitário chegará à sua rodada final no domingo definindo seu vice campeão.

Enquanto isso, Santa Catarina também terá decisão de título, com a Copa Norte sendo decidida em São João Batista entre o time da casa, o SJB, e o BC Rugby, de Balneário Camboriú.

Já no sevens, o Norte e Nordeste será agitado com a última etapa do Circuito Interestadual, em Belém, ao Centro-Oeste terá dois torneios: o Cerrado Sevens, em Goiânia, e o Mato Grosso Sevens, com sua última etapa em Parecis.

- Continua depois da publicidade -

Em São Paulo, o rugby feminino da USP terá o torneio final do Super USP, ao passo que Caçapava, São Carlos e Jundiaí também respiraram torneios locais de sevens.

E no Rio de Janeiro tem muito rugby no Fundão, com sevens da UERJ e jogos internacionais de veteranos promovidos pelos O’Jays.

Brasil Rugby League Festival



Dias 23, 24 e 25/11/2018 – Brasil 9s (Masculino: Paraná XIII, Urutau, Tatuapé e Rio de Janeiro XIII / Feminino: São Lourenço e Athenas Itanhaém), Copa Sul-Americana Masculina de 13s (Brasil, Argentina e Colômbia), Taça Sul-Americana de 13s (Brasil e Argentina)

Local: Clube de Campo do Palmeiras – São Paulo, SP

Sexta-feira, dia 23

15h00 – Brasil x Colômbia – Sul-Americano Masculino de 13s

Sábado, dia 24

08:00 – Paraná XIII x Tatuapé – Brasileiro Masculino de 9s

08:20 – Rio de Janeiro XIII x Urutau – Brasileiro Masculino de 9s

08:40 – Brasil “B” x Argentina “B” – Amistoso de 13s

10:40 – Paraná XIII x Urutau – Brasileiro Masculino de 9s

11:00 – Tatuapé x Rio de Janeiro XIII – Brasileiro Masculino de 9s

11:20 – Brasil x Argentina – Sul-Americano Feminino 13s

13:20 – Paraná XIII x Rio de Janeiro XIII – Brasileiro Masculino de 9s

13:40 – Tatuapé x Urutau – Brasileiro Masculino de 9s

14:00 – Colômbia x Argentina – Sul-Americano Masculino de 13s

16:00 – Disputa de 3 x 4 – Brasileiro Masculino de 9s

16:30 – Disputa de 1 x 2 – Brasileiro Masculino de 9s

Domingo, dia 25 de

08:00 – São Lourenço x Tatuapé – Brasileiro Feminino de 9s

08:30 – Brasil Sub17 x Argentina Sub17 – Amistoso de 13s

10:30 – São Lourenço x Athenas Itanhaem – Brasileiro Feminino de 9s

11:00 – Brasil “B” x Argentina “B” – Amistoso de 13s

13:00 – Tatuapé x Athenas Itanhaem – Brasileiro Feminino de 9s

13:30 – Brasil x Argentina – Sul-Americano Feminino 13s

15:30 – Combinado Brargentina x Athenas Itanhaem – Sub17 Feminino – Amistoso de 9s

16:00 – Brasil x Argentina – Sul-Americano Masculino de 13s

Campeonato Paulista Universitário – Semana 16

Dia 25/11/2018 às 11h – Engenharia Mackenzie X PUC

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mirko Weber

4º árbitro: Danilo Oddone

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 25/11/2018 às 13h – Mauá X UFABC

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Marianna Marques e Jefferson Santana

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 25/11/2018 às 15h – UNIP X Direito Mack

Árbitro:Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Copa USP – FINAL

Dia 24/11/2018 às 15h00 – Demônios de Maxwell x Poli Desenvolvimento

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Copa Norte e Amigos

Dia 24/11/2018 às 14h00 – SJB Rugby x BC Rugby

Local: São João Batista, SC

Dia 24/11/2018 às 14h00 – Itajaí x New Christians Lages

Local: São João Batista, SC

Dia 24/11/2018 às 18h00 – Buchaville x Costão Norte

Local: São João Batista, SC

Belém Sevens – Circuito Interestadual de Sevens – 3ª etapa

Dia 24/11/2018 – Participantes: Cabanos Belém, Acemira Belém, Lokomotiva Castanhal, Delta, Cocais;

Local: Associação Beneficiente e Esportiva São Pedro – Belém, PA

Cerrado Sevens

Dia 25/11/2018 – Masculino: Lobos de Anápolis, Goianos, Truvão, Xavantes A e Xavantes B / Feminino: Universo Goianos A e Universo Goianos B

Local: Clube Sint-IFES – Goiânia, GO

10h00 – Goianos x Xavantes B

10h20 – Truvão x Xavantes A

11h20 – Anápolis x Goianos

11h40 – Xavantes A x Xavantes B

13h40 – Anápolis x Xavantes A

14h00 – Truvão x Xavantes B

14h20 – Goianos A x Goianos B – Feminino

15h00 – Anápolis x Xavantes B

15h20 – Truvão x Goianos

15h40 – Goianos A x Goianos B – Feminino

16h00 – Anápolis x Truvão

16h20 – Goianos x Xavantes A

Mato Grosso Sevens – 4ª etapa

Dias 24/11/2018 – Participantes: Cuiabá, Primavera do Leste, Araguaia, Rondonópolis, Nova Mutum, Tangará da Serra e Pareis

Local: Estádio Municipal Ary Tomazelli – Campo Novo de Parecis, MT

Super USP – Última etapa

Dias 24/11/2018 – Sevens Feminino

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Sanca Sevens

Dias 24/11/2018 – Grupo 1: São Carlo e CAASO / Grupo 2: UFSCar e Locomotiva / Grupo 3: Paraba 7s e Chupa Cabras 2 / Grupo 4: Chupa Cabras 1 e White River

Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP

Caçapava Sevens – Sevenzeira na Roça



Dias 24/11/2018

Local: Estádio Municipal Satiro De Oliveira – Caçapava, SP

Wallys Sevens

Dias 24/11/2018

Local: Listradão – Jundiaí, SP

UERJ Sevens

Dias 24/11/2018

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Amistosos

Dias 24/11/2018 – O’Jays x Old Mackayans (Chile) – Veteranos

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dias 24/11/2018 – O’Jays x Universitário de Tucumán (Argentina) – Veteranos

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dias 24/11/2018 – Universitário de Tucumán (Argentina) x Old Mackayans (Chile) – Veteranos

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ