Amanhã é dezembro, mês de sevens! E haverá muito sevens pelo Brasil, a começar pelo Rio de Janeiro, que conhecerá seu campeão nesse sábado, em Seropédica, com etapa única do Fluminense Masculino de Sevens.

Já São Paulo contará com 3 torneios no fim de semana. No SPAC, os times universitários se encaram pela Copa Bullguer, que promete muita animação na capital paulista , com organização impecável.

Em Santana de Parnaíba, na região metropolitana, a Copa SP Feminina – o circuito estadual de desenvolvimento – conhecerá seu campeão com a 3ª etapa rolando, ao passo que em São José dos Campos serão jogados os torneios finais do Paulista Sevens Juvenil, com as categorias M15, M17 e M19 a todo vapor.

E em Rivera, na fronteira entre Uruguai e Rio Grande do Sul, Chapecó, Farrapos, Brummers, Guasca, Antiqua e Centauros jogarão contra clubes uruguaios o Seven Binacional. Desafio internacional!

Copa SP Feminina – 3ª etapa

Dias 01 e 02/12/2018

Grupo A: Rio Branco/Piratas, Mogi Nacanis, Jacareí e São Jorge

Grupo B: Lenks, União Rugby Alphaville, Iguanas e SP Barbarians

Grupo C: Guarulhos, São José, ABC e Leprechauns

Local: Ville Sports – Santana de Parnaíba, SP

Sábado, 1º de dezembro

10h00 – RB/Piratas X São Jorge A

10h20 – Nacanis X Jacareí A

10h40 – Lenks X SP Barbarians B

11h00 – URA X Iguanas B

11h20 – Guarulhos X Leprechauns C

11h40 – São José X ABC C

12h00 – RB/Piratas X Jacareí A

12h20 – Mogi Nacanis X São Jorge A

12h40 – Lenks X Iguanas B

13h00 – URA X SP Barbarians B

13h20 – Guarulhos X ABC

13h40 – São José X Leprechauns

14h00 – RB/Piratas X Mogi Nacanis

14h20 – Jacareí X São Jorge

14h40 – Lenks X URA

15h00 – Iguanas X SP Barbarians

15h20 – Guarulhos X São José

15h40 – ABC X Leprechauns

Domingo, 2 de dezembro

10h00 – 1º X 8º QF Ouro

10h20 – 2º X 7º QF Ouro

10h40 – 3º X 6º QF Ouro

11h00 – 4º X 5º QF Ouro

11h20 – 9º X 12º SF Bronze

11h40 – 10º X 11º SF Bronze

12h00 – Semifinal Prata

12h20 – Semifinal Prata

12h40 – Semifinal Ouro

13h00 – Semifinal Ouro

13h20 – Disputa de 11º lugar

13h40 – Disputa de 9º lugar

14h00 – Disputa de 7º lugar

14h20 – Disputa de 5º lugar

14h40 – Disputa de 3º lugar

15h00 – FINAL

Paulista Sevens Juvenil

Dias 01 e 02/12/2018

Local: C.E João do Pulo – São José dos Campos, SP

Sábado, 01 de dezembro de 2018

09h00 – São José X Iguanas M19

09h20 – SPAC X Iguanas M17

09h40 – São José X Jacareí B M15

10h00 – Jacareí A X Jacareí C M15

10h20 – Jacareí X Tornados M19

10h40 – Ilhabela X Iguanas M19

11h00 – Jacareí X Iguanas M17

11h20 – Jacareí B X Jacareí C M15

11h40 – Jacareí A X São Paulo 7s M15

12h00 – São José X Ilhabela M19

12h20 – Jacareí X Iguanas M19

12h40 – SPAC X Iguanas M17

13h00 – São José X Rio Branco M17

13h20 – São José X Tornados M19

13h40 – SPAC X Jacareí B M15

14h00 – São José X São Paulo 7s M15

14h20 – Jacareí X Ilhabela M19

14h40 – Tornados X Iguanas M19

15h00 – SPAC X Rio Branco M17

15h20 – São José X Jacareí M17

15h40 – SPAC X São Paulo 7s M15

16h00 – Jacareí A X Jacareí B M15

16h20 – Tornados X Ilhabela M19

16h40 – São José X Jacareí

Domingo, 02 de dezembro

09h00 – SPAC X Jacareí C M15

09h20 – Jacareí A X Jacareí C M16 Feminino

09h40 – São José X Jacareí B M16 Feminino

10h00 – Jacareí A X São José M15

10h20 – São Paulo 7s X Jacareí C M15

10h40 – Iguanas X Jacareí C M16 Feminino

11h00 – Jacareí A X Jacareí B M16 Feminino

11h20 – SPAC X Jacareí M17

11h40 – Rio Branco X Iguanas M17

12h00 – São José X Iguanas M16 Feminino

12h20 – Jacareí B X São Paulo 7s M15

12h40 – SPAC X São José M15

13h00 – Jacareí B X Jacareí C M16 Feminino

13h20 – Jacareí A X Iguanas M16 Feminino

13h40 – Jacareí X Rio Branco M17

14h00 – SPAC X São José M17

14h20 – São José X Jacareí C

14h40 – São José X Jacareí C M15

15h00 – SPAC X Jacareí A M15

15h20 – Iguanas X Jacareí B M16 Feminino

15h40 – Jacareí A X São José M16 Feminino

16h00 – 3º X 4º M17

16h20 – 1º X 2º M17

Copa Bullguer 7s

Dia 01/12/2018

Feminino – Grupo A: Fea Odonto, Engenharia Mackenzie e Mauá / Grupo B: FMU, Belas Artes e FEI / Grupo C: ESPM, FFLCH e Direito Mackenzie;

Masculino – Grupo A: Economia Mackenzie, UFABC e Anhembi Morumbi / Grupo B: ESPM, Belas Artes e FGV / Grupo C: PUC, Direito Mackenzie e FMU

Local: SPAC – São Paulo, SP

08h00 – Fea Odonto x Eng Mack – Feminino

08h20 – FMU x Belas Artes – Feminino

08h40 – ESPM x FFLCH – Feminino

09h00 – Econo Mack x UFABC – Masculino

09h20 – ESPM x Belas Artes – Masculino

09h40 – PUC x Direito Mack – Masculino

10h05 – Mauá x Fea Odonto – Feminino

10h25 – FEI x FMU – Feminino

10h45 – Direito Mack x ESPM – Feminino

11h05 – Anhembi Morumbi x Econo Mack – Masculino

11h25 – FGV x ESPM – Masculino

11h45 – FMU x PUC – Masculino

12h10 – Eng Mack – Feminino

12h30 – Belas Artes x FEI – Feminino

12h50 – FFLCH x Direito Mack – Feminino

13h10 – UFABC x Anhembi Morumbi – Masculino

13h30 – Belas Artes x FGV – Masculino

13h50 – Direito Mack x FMU – Masculino

14h20 – Semifinal G1 x G3 – Feminino

14h40 – Semifinal G2 x Melhor 2º – Feminino

15h00 – Semifinal G1 x G3 – Masculino

15h20 – Semifinal G2 x Melhor 2~ – Masculino

15h50 – Final Feminino

16h20 – Final Masculino

Campeonato Fluminense Masculino de Sevens – Etapa Única

Dia 01/12/2018 – Grupo A: Niterói, Guanabara e Cachoeiras / Grupo B: Rio Rugby, Itaguaí e Niterói B

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

10h00 – Niterói x Cachoeiras

10h22 – Rio Rugby x Niterói B

11h00 – Guanabara x Cachoeiras

11h22 – Itaguaí x Niterói B

12h00 – Niterói x Guanabara

12h22 – Rio Rugby x Itaguaí

13h00 – Decisão de 5º lugar – Jogo 1

13h22 – Semifinal

13h44 – Semifinal

14h22 – Decisão de 5º lugar – Jogo 2

14h44 – Decisão de 3º lugar

15h06 – FINAL

Seven Binacional Brasil-Uruguai

Dia 01/12/2018 – Grupo A: Arlequines (Uruguai), Brummers (RS, Brasil), Bufalos Bella Unión (Uruguai) / Grupo B: Chapecó (SC, Brasil), Vaimaca (Uruguai) e Centauros (RS, Brasil) / Grupo C: San Javier (Uruguai), Farrapos (RS, Brasil) e Artigas (Uruguai) / Grupo D: Antiqua (RS, Brasil), Tortugas (Uruguai) e Guasca (RS, Brasil)

Local: Estadio Atilio Paiva Olivera – Rivera – Uruguai

14h00 – Arlequines x Bufalos

14h20 – Chapecó x Centauros

14h40 – San Javier x Farrapos

15h00 – Antiqua x Guasca

15h20 – Brummers x Bufalos

15h40 – Vaimaca x Centauros

16h00 – Farrapos x Artigas

16h20 – Tortugas x Guasca

16h40 – Arlequines x Brummers

17h00 – Chapecó x Vaimaca

17h20 – San Javier x Artigas

17h40 – Antiqua x Tortugas

18h40 – Semifinal Bronze – 3º A x 3º D

19h00 – Semifinal Bronze – 3º B x 3º C

19h20 – Semifinal Prata – 2º A x 2º D

19h40 – Semifinal Prata – 2º B x 2º C

20h00 – Semifinal Ouro – 1º A x 1º D

20h20 – Semifinal Ouro – 1º B x 1º C

20h40 – Final Bronze

21h00 – Final Prata

21h40 – Final Ouro

*Horários do Uruguai (1h a menos que Brasília)