Chegou o grande fim de semana de festa do rugby nacional! Chegou o SPAC Lions 7s! E a festa do sevens em São Paulo terá nada menos que 8 títulos em disputa! Entre as mulheres, o torneio será também a 6ª etapa do Super Sevens, o Brasileiro Feminino. Além do título da etapa, também será conhecido o campeão da temporada! Niterói e Band Saracens estão disputando ponto a ponto a conquista e todos os olhares estarão no SPAC para a decisão do título feminino.

Outros 4 títulos nacionais serão definidos também, já que o SPAC Lions sediará a Copa Cultura Inglesa, o Brasileiro Juvenil de Sevens entre seleções estaduais. M18 masculino, M18 feminino, M16 masculino e M16 feminino em jogo!

Além das competições da CBRu, serão disputados os torneio festivos masculino adulto e veteranos (disputado na modalidade de 10s).

Mas a bola oval não será apenas disputada na capital paulista. Caçapava, no Vale do Paraíba, terá seu torneio de sevens no sábado, ao passo que no Nordeste a cidade baiana de Adustina será palco para o sevens juvenil do Semiárido. Já Acre e Pará também terão um sábado movimentado com mais sevens local.

SPAC Lions 7s

Dias 08 e 09/12/2018

Local: SPAC – São Paulo, SP

Feminino Adulto – Super Sevens – 6ª Etapa

Grupo A: Niterói, São José, Melina e USP

Grupo B: Band Saracens, Delta, SPAC e Guanabara

Grupo C: Curitiba, Charrua, Desterro e Leoas de Paraisópolis

Masculino Adulto

Grupo A: Cruzeirinho, Golden Caps, Bulldog 123 e Niterói

Grupo B: Pequi Melina, Leões de Paraisópolis, BHB e Jacareí

Grupo C: Pasteur, SPAC, São Bento e Piratas

Juvenil

M18 Masculino: SP, RJ, MG PR, SC e RS

M18 Feminino: SP, RJ, PR, SC e RS

M16 Masculino: SP, RJ, MG PR, SC e RS

M16 Feminino: SP, RJ, PR, SC e RS

Veteranos 10s

Grupo A: Bandssauros, Rio Relíquias e Pelicanos Negros

Grupo B: Cruzeiro de Sul, SPAC Highlanders e Jurassic Pira

Sábado Campo Futebol

08h00 – SP X MG – M18 Masculino

08h20 – RJ X SC – M18 Masculino

08h40 – RS X PR – M18 Masculino

09h00 – SP X MG – M16 Masculino

09h20 – RJ X SC – M16 Masculino

09h40 – RS X PR – M16 Masculino

10h00 – Bandssauros x Pelicanoas Negros – Veteranos

10h25 – PR X SC – M18 Feminino

10h45 – RJ X RS – M18 Feminino

11h05 – PR X SC – M16 Feminino

11h25 – RJ X RS – M16 Feminino

11h45 – SP X SC – M18 Masculino

12h05 – MG X PR – M18 Masculino

12h25 – RJ X RS – M18 Masculino

12h45 – Jurassic Pira x Cruzeiro do Sul – Veteranos

13h10 – SP X SC – M16 Masculino

13h30 – MG X PR – M16 Masculino

13h50 – RJ X RS – M16 Masculino

14h10 – Pelicanos Negros x Rio Relíquias – Veteranos

14h35 – SP X SC – M18 Feminino

14h55 – PR X RJ – M18 Feminino

15h15 – SP X SC – M16 Feminino

15h35 – PR X RJ – M16 Feminino

15h55 – SP X PR – M18 Masculino

16h15 – SP X PR – M16 Masculino

16h35 – Decisão de 5º lugar – Veteranos

17h00 – Curitiba x Charrua – Feminino

17h20 – Leoas x Desterro – Feminino

17h40 – SC X RS – M18 Masculino

18h00 – SC X RS – M16 Masculino

18h20 – SP X RS – M18 Feminino

18h40 – SP X RS – M16 Feminino

Sábado Campo Rugby



08h00 – Niterói x USP – Feminino Adulto

08h20 – Melina x São José – Feminino Adulto

08h40 – Band Saracens x Guanabara – Feminino Adulto

09h00 – Delta x SPAC – Feminino Adulto

09h20 – Curitiba x Desterro – Feminino Adulto

09h40 – Charrua x Leoas – Feminino Adulto

10h00 – Jurassic Pira x SPAC Highlanders – Veteranos

10h25 – Cruzeirinho x Bulldog 123 – Masculino Adulto

10h45 – Golden Caps x Niterói – Masculino Adulto

11h05 – Pequi Melina x BHB – Masculino Adulto

11h25 – Leões x Jacareí – Masculino Adulto

11h45 – Pasteur x São Bento – Masculino Adulto

12h05 – Piratas x SPAC – Masculino Adulto

12h50 – Niterói x São José – Feminino Adulto

13h10 – Melina x USP – Feminino Adulto

13h30 – Band Saracens x SPAC – Feminino Adulto

13h50 – Delta x Guanabara – Feminino Adulto

14h10 – Curitiba x Leoas – Feminino Adulto

14h30 – Charrua x Desterro – Feminino Adulto

14h50 – Cruzeiro do Sul x SPAC Highlanders – Veteranos

15h15 – Cruzeirinho x Niterói – Masculino Adulto

15h35 – Golden Caps x Bulldog 123 – Masculino Adulto

15h55 – Pequi Melina x Jacareí – Masculino Adulto

16h15 – Leões x BHB – Masculino Adulto

16h35 – Pasteur x SPAC – Masculino Adulto

16h55 – Piratas x São Bento – Masculino Adulto

17h00 – Curitiba x Charrua – Feminino Adulto

17h15 – Niterói x Melina – Feminino Adulto

17h20 – Leoas x Desterro – Feminino Adulto

17h35 – São José x USP – Feminino Adulto

17h55 – Band Saracens x Delta – Feminino Adulto

18h15 – SPAC x Guanabara – Feminino Adulto

18h35 – Final Veteranos

19h00 – 3º lugar Veteranos

Domingo Campo Futebol

08h00 – SC X RJ – M18 Feminino

08h20 – SC X RJ – M16 Feminino

08h40 – SP X RS – M18 Masculino

09h00 – PR X RJ – M18 Masculino

09h20 – SC X MG – M18 Masculino

09h40 – SP X RJ – M18 Feminino

10h00 – RS X PR – M18 Feminino

10h20 – SP X RJ – M16 Feminino

10h40 – RS X PR – M16 Feminino

11h00 – SP X RS – M16 Masculino

11h20 – PR X RJ – M16 Masculino

11h40 – SC X MG – M16 Masculino

12h00 – SP X PR – M18 Feminino

12h20 – RS X SC – M18 Feminino

12h40 – SP X PR – M16 Feminino

13h00 – RS X SC – M16 Feminino

13h20 – SP X RJ – M18 Masculino

13h40 – RS X MG – M18 Masculino

14h00 – PR X SC – M18 Masculino

14h20 – SP X RJ – M16 Masculino

14h40 – RS X MG – M16 Masculino

15h00 – PR X SC – M16 Masculino

15h20 – Disputa de 11º lugar – Masculino Adulto

15h40 – Disputa de 11º lugar – Feminino Adulto

16h00 – Final Taça Bronze (disputa de 9º lugar) – Feminino Adulto

16h20 – Final Taça Bronze (disputa de 9º lugar) – Masculino Adulto

16h40 – MG X RJ – M18 Masculino

17h00 – MG X RJ – M16 Masculino

Domingo Campo Rugby

08h00 – Cruzeirinho x Golden Caps – Masculino Adulto

08h20 – Bulldog 123 x Niterói – Masculino Adulto

08h40 – Pequi Melina x Leões – Masculino Adulto

09h00 – BHB x Jacareí – Masculino Adulto

09h20 – Pasteur x Piratas – Masculino Adulto

09h40 – São Bento x SPAC – Masculino Adulto

10h00 – Quartas – 1º x 8º – Feminino Adulto

10h20 – Quartas – 4º x 5º – Feminino Adulto

10h40 – Quartas – 2º x 7º – Feminino Adulto

11h00 – Quartas – 3º x 6º – Feminino Adulto

11h20 – Semi Bronze – 9º x 12º – Feminino Adulto

11h40 – Semi Bronze – 10º x 11º – Feminino Adulto

12h00 – Semi Bronze – 10º x 11º – Masculino Adulto

12h20 – Semi Bronze – 9º x 12º – Masculino Adulto

12h40 – Semi Prata – 5º x 8º – Masculino Adulto

13h00 – Semi Prata – 6º x 7º – Masculino Adulto

13h20 – Semi Ouro – 2º x 3º – Masculino Adulto

13h40 – Semi Ouro – 1º x 4º – Masculino Adulto

14h00 – Semi Prata – Feminino Adulto

14h20 – Semi Prata – Feminino Adulto

14h40 – Semi Ouro – Feminino Adulto

15h00 – Semi Ouro – Feminino Adulto

15h20 – Decisão de 7º lugar – Masculino Adulto

15h40 – Final Prata (decisão de 5º lugar) – Masculino Adulto

16h00 – Disputa de 7º lugar – Feminino Adulto

16h20 – Final Prata (disputa de 5º lugar) – Feminino Adulto

16h40 – Decisão de 3º lugar – Masculino Adulto

17h00 – Disputa de 3º lugar – Feminino Adulto

17h20 – Final Ouro – Masculino Adulto

17h40 – FINAL Ouro – Feminino Adulto

Torneio Juvenil do Semiárido Baiano

Dia 08/12/2018 a partir das 11h00 – Masculino: Adustina, Caxias e Sergipe / Feminino: Adustina e Caxias

Local: Adustina, BA

Sevenzeira na Roça

Dia 08/12/2018 a partir das 09h00 – participantes: Pinda, Taubaté Legend, Gordelas Beach, Caçapava, Guarulhos, Jambeira, VDS e Taubaté

Local: Estádio Municipal – Caçapava, SP

Acre Sevens

Dia 08/12/2018 a partir das 16h00

Local: Parque Tucumã – Rio Branco, AC

Amistoso Solidário do Pará

Dia 08/12/2018 – Acemira, Cabanos e Japuaçu

Local: Escola Superior de Educação Física – Belém, PA