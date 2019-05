Sábado é de rugby Brasil afora! O Pequi Nations é destaque com sua terceira partida: Primavera receberá no Mato Grosso o Porto Velho de Rondônia, que estreia na edição 2019. Enquanto isso, Cuiabá será o palco para a 2ª etapa do Pequi Sevens Feminino.

Em São Paulo, o Paulista A viverá um dia de gala em São José dos Campos, com o Estádio Martins Pereira recebendo o Clássico Caipira em duelo entre o invicto São José e o Jacareí, ao passo que o Tornados receberá em Indaiatuba o Band Saracens, em partida crucial na luta contra o rebaixamento.

O rugby paulista ainda terá rodada do Paulista B, com São Bento contra Jaguars e Piratas versus São Carlos, ao passo que pelo Paulista C o Rio Preto receberá o Wallys.

Já em Minas Gerais haverá rodada completa do estadual. Pelo Grupo Triângulo, o Uberlândia precisará de apenas 1 ponto contra o Iturama para assegurar vaga nas semifinais, ao passo que pelo Grupo Sul tem o Tucanos visitando o Varginha em duelo que vale liderança. Pelo Grupo Metropolitano ainda rola BH versus Nova Lima (com o BH precisando de 1 ponto para ir às semifinais) e Alligators contra Inconfidência (em jogo de vida ou morte para o Alligators).

Copa Brasil Central “Pequi Nations”

Dia 11/05/2019 às 16h30 – Primavera x Porto Velho

Local: Estádio Cerradão – Primavera do Leste, MT

Pequi Sevens – 2ª etapa

Dia 11 e 12/05/2019 às- Participantes: Melina, Melina B, Parecis e Universo/Goianos



Local: Centro de Treinamentos do Melina – Cuiabá, MT

Campeonato Paulista A – Semana 8

Dia 11/05/2019 às 15h – Tornados X Band Saracens

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha:João Pantano e João Freite

4º árbitro: Otávio Costa

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Dia 11/05/2019 às 17h – São José X Jacareí – AO VIVO PELA TV NSPORTS!

Árbitro:Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Lucas Saccomanno

4º árbitro: Marcos Saccomanno

Local: Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Campeonato Paulista B – Semana 6

Dia 11/05/2019 às 13h – São Bento X Jaguars

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Rafael Medeiros

4º árbitro: Maria Calderon

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 11/05/2019 às 15h30 – Piratas X São Carlos

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Aline Oliveira

4º árbitro: Isabela Ferraz

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Campeonato Paulista C – Semana 3



Dia 11/05/2019 às 15h00 – Rio Preto x Wallys

Local: Campo do Maquininha – São José do Rio Preto, SP

Campeonato Mineiro – Semana 6

Dia 11/05/2019 às 14h00 – Alligators Sete Lagoas x Inconfidência

Local: Campo da Lagoa Boa Vista – Sete Lagoas, MG

Dia 11/05/2019 às 15h00 – BH x Nova Lima

Local: Uni BH Estoril – Belo Horizonte, MG

Dia 11/05/2019 às 15h30 – Varginha x Tucanos

Local: Estádio Sete de Setembro – Varginha, MG

Dia 11/05/2019 às 16h00 – Uberlândia x Iturama

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Itaipuaçu Sevens

Dia 11/05/2019 – Grupo A: Ita, UFF e Itaipuaçu B / Grupo B: UERJ, Itaipuaçu e Audácia / Grupo C: Vila Real, UmRio e Cachoeiras

Local: Campo do Bento – Maricá, RJ