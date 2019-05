Tem ação de sobra pelo rugby brasileiro nesse fim de semana – e não são só os Tupis que irão a campo.

Um dos destaques é que o Recife será o palco entre sexta e sábado da edição 2019 do rugby sevens dos Jogos Universitário Brasileiros da CBDU, com times de 7 estados participando.

No Rugby XV, São Paulo terá a definição dos confrontos do Paulista Série A, assim como da equipe que ficará em 7º lugar.

Enquanto isso, o Rio de Janeiro terá a volta do estadual de XV com direto a Clássico Carioca entre Guanabara e Rio.

Já em Minas Gerais, o Tucanos, em busca de lugar na semi, visitará o Alfenas, no jogo que encerra a fase de grupos.

Por sua vez, Santa Catarina definirá o oponente do Desterro na final do estadual de XV, com o Joaca tendo a vantagem em visita ao BC, enquanto o SJB busca fazer história visitando o Desterro.

No Rio Grande do Sul, é a vez da 2ª divisão viver suas semifinais, com o URTC recebendo o Guasca e o Centauros recebendo o Antiqua.

Jogos Universitários Brasileiros – JUBs (CBDU)



Dias 24 e 25/05/2019 – Seven-a-side

Feminino – UFC (CE) x Combinado Nordestino

Masculino – Grupo A: UNIP (SP), UFT (TO) e UNIFAP (AP) / Grupo B: Uninassau (PE), UNB (DF), UFG (GO) e UFC (CE)

Local: Centro de Esporte, Lazer e Cultura Alberto Santos Dumont – Recife, PE

Sexta

10h00 – UFT X UNIFAP

10h20 – Uninassau X UFC

10h40 – UNB X UFG

11h20 – UNIP X Perdedor UFT/UNIFAP

11h40 – UFG X Uninassau

12h00 – UFC X UNB

12h40 – UNIP X Vencedor UFT/UNIFAP

13h00 – Uninassau x UNB

13h20 – UFG X UFC

Sábado

09h00 – Semiifinal 1A x 2B

09h20 – Semiifinal 2A x 1B

09h40 – 5º lugar

10h40 – 3º lugar

11h00 – FINAL

Campeonato Paulista Série A – 7ª rodada

Dia 25/05/2019 às 11h00 – SPAC x Jacareí – TV NSports AO VIVO

Árbitro – Murilo Bragotto

Auxiliares – Guilhaume Riberá, Renata Martines; Beatriz Bernardo Ijano

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 25/05/2019 às 15h00 – São José x Templários

Árbitro – Natasha Olsen

Auxiliares – Roger Santesso, Raíssa Alexia; Cíntia Saccomanno

Local: Vale do Sol – São José dos Campos, SP

Dia 25/05/2019 às 15h00 – Poli x Tornados

Árbitro – Renato Scalércio

Auxiliares – Giancarlo Bristot, Fernando Zemann; Hebert Ferreira

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Paulista B – 8ª semana



Dia 25/05/2019 às 15h00 – São Carlos x São Bento

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 25/05/2019 às 15h30 – Piratas x Jaguars

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Campeonato Paulista D – 3ª semana



Dia 25/05/2019 às 15h00 – Piracicaba x Leões de Paraisópolis

Local: ESALQ – Piracicaba, SP

Dia 26/05/2019 às 12h00 – URA x Mastodontes

Local: Parque Ecológico – Barueri, SP

Dia 26/05/2019 às 15h30 – Pinda x Ilhabela

Local: Centro João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – 2ª semana



Dia 25/05/2019 às 13h30 – SPAC B x Jacareí B

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Universitário – 3ª semana



Dia 26/05/2019 às 14h00 – Medicina x Direito Mackenzie

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 26/05/2019 às 16h00 – UFABC x Mauá

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Copa USP – 2ª semana

Dia 25/05/2019 às 14h00 – Poli Desenvolvimento x FEA Universitário

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Circuito Paulista Juvenil de XV

Dia 26/05/2019 a partir das 09h00

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

M20 – São José x Jacareí

M16 – Jacareí x Cougars

M16 – SPAC x Jacareí B

M16 – São José x Ilhabela

M20 – Pasteur x Jacareí

M16 – Pasteur x Cougars

M16 – SPAC x Ilhabela

M16 – São José x Jacareí B

M20 – São José x Pasteur

M16 – Ilhabela x Jacareí B

M16 – SPAC x São José

M16 – Jacareí x Pasteur

M16 – 3º A x 3º B

M16 – 2º A x 2º B

M16 – 1º A x 1º B

CISISP – Circuito Paulista Feminino do Interior – 3ª etapa

Dia 26/05/2019 – Grupo 1: Lenks, Mogi, Hydra Rio Preto e RURC Rio Claro / Grupo 2: Wallys, Locomotiva Araraquara, Garra São Carlos e Tucanas

Local: Araraquara, SP

09h00 – Locomotiva x Garra

09h20 – Wallys x Tucanas

09h40 – Lenks x RURC

10h00 – Mogi x Hydra

10h20 – Wallys x Garra

10h40 – Locomotiva x Tucanas

11h00 – Lenks x Hydra

11h20 – Mogi x RURC

11h40 – Wallys x Locomotiva

12h00 – Garra x Tucanas

12h20 – Lenks x Mogi

12h40 – Hydra x RURC

13h40 – Disputa de 7º lugar

14h00 – Disputa de 5º lugar

14h20 – Disputa de 3º lugar

14h40 – FINAL

Campeonato Fluminense – 4ª rodada



Dia 25/05/2019 às 14h00 – Rio x Guanabara

Árbitro: Marcel Santos

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 25/05/2019 às 15h30 – Carioca x Itaipuaçu

Árbitro: Giuli Ana Lara⁩

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 26/05/2019 às 15h00 – Itaguaí x Niterói

Árbitro: Eduardo Tavares

Local: Campo Piranema – Seropédica, RJ

Campeonato Mineiro – 8ª semana



Dia 26/05/2019 às 10h30 – Alfenas x Tucanos

Local: Complexo Esportivo Vila Formosa. Rua Feliciano Libanio Silveira, Jardim Aeroporto II – Alfenas, MG

Campeonato Catarinense – 3ª rodada

Dia 26/05/2019 às 13h30 – Desterro x SJB

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 26/05/2019 às 15h40 – BC x Joaca

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Campeonato Gaúcho 2ª divisão – Semifinais

Dia 25/05/2019 às 15h00 – URTC x Guasca

Local: Estádio Carlos Renato Bebber – Marau, RS

Dia 25/05/2019 às 15h00 – Centauros x Antiqua/UFPel

Local: Campo do Parque Princesa do Vale – R. Júlio de Castilhos – Estrela, RS