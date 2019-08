O rugby XV segue intenso em São Paulo e nesse fim de semana as atenções estarão sobre o Paulista B, que já conhecerá alguns classificados às semifinais. A Engenharia Mackenzie precisa apenas de simples vitória sobre o lanterna Jaguars para assegurar vaga matematicamente, ao passo que o São Carlos também poderá se confirmar nas finais se vencer com bônus o Lechuza e se o Tucanos cair em casa contra o Rio Branco, que também precisa da vitória para ficar tranquilo na briga por classificação. Além desses três jogo haverá dérbi paulistano entre Urutu e São Bento, crucial na luta contra o rebaixamento.

O Paulista D também terá ação com o jogo que encerra a primeira fase, entre Ilhabela e Mastodontes, e ainda rola a volta do Paulista Universitário, com rodada tripla domingo na Medicina USP.

Enquanto isso, Cuiabá receberá mais uma etapa do Circuito Matogrossense de Sevens, com jogos tanto masculinos como femininos no campo do Melina.

Campeonato Paulista Série B – Semana 14



Dia 03/08/2019 às 15h00 – São Carlos x Lechuza

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 03/08/2019 às 15h00 – Tucanos x Rio Branco

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 03/08/2019 às 17h00 – Urutu x São Bento

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP

Dia 04/08/2019 às 10h00 – Jaguars x Engenharia Mackenzie

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Campeonato Paulista Série D – Semana 1 (atrasado)



Dia 03/08/2019 às 16h00 – Ilhabela x Mastodontes

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 6



Dia 04/08/2019 às 12h00 – UNIP x UFABC

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 04/08/2019 às 13h45 – FEI x Direito Mackenzie

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 04/08/2019 às 15h30 – Mauá x Medicina

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Circuito Matogrossense de Sevens – 2ª etapa masculina e 3ª etapa feminina

Dia 03/08/2019 – Participantes: Melina, Cuiabá, Primavera, Parecis e Araguaia

Local: Centro de Treinamentos do Melina – Cuiabá, MT

Amistoso

Dia 03/08/2019 às 09h00 – Leões de Paraisópolis x União Rugby Alphaville – M14

Local: Campo do Palmeirinha – Paraisópolis – São Paulo, SP