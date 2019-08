A grande atração do rugby de clubes nesse sábado pelo país está no Paraná, onde dois titãs do rugby nacional vão duelar: Curitiba e Desterro se enfrentam pelo evento de volta da Taça da Amizade, com jogos nas categorias adulta masculina, M18 masculina (ambas de XV), adulta feminina e M18 feminina (sevens). A rivalidade do Sul no melhor espírito do rugby renovada.

Em São Paulo, o Paulista B tem jogo isolado entre Piratas e ABC, crucial para as ambições de ambos de chegarem no mata-mata, ao passo que no Desenvolvimento tem o choque dos times B de Jacareí e SPAC valendo a liderança. O sábado ainda será de largada para os campeonatos M18, M16 e M14 do Paulista de rugby XV.

Já Balneário Camboriú, em Santa Catarina, receberá nova etapa do ten-a-side da Copa Norte/SC.

E, por fim, destaque ainda para o amistoso juvenil de XV entre os capixabas do Vitória e o SPAC, que marca a estreia do time da capital do Espírito Santo nessa categoria.

- Continua depois da publicidade -

Taça da Amizade

Dia 10/08/2019 – Curitiba x Desterro

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

11h00 – Feminino 7s M18

11h30 – Feminino 7s Adulto

12h00 – Masculino XV M18

14h00 – Feminino 7s M18

14h30 – Feminino 7s Adulto

15h00 – Masculino XV Adulto

Campeonato Paulista Série B

Dia 10/08/2019 às 15h00 – Piratas x ABC

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento



Dia 10/08/2019 às 10h00 – Jacareí B x SPAC B

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista de M18



Dia 10/08/2019 às 12h00 – Barbarians XIX x Iguanas

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Campeonato Paulista de M16



Dia 10/08/2019 às 13h00 – Jacareí Verde x São José

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista de M14



Dia 10/08/2019 às 13h15 – Barbarians XIX x Ilhabela

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Copa Norte/SC – 10s – 3ª rodada

Dia 10/08/2019 às 14h00 – BC x Buchaville

Local: Estádio Municipal – Balneário Camboriú, SC

Dia 10/08/2019 às 16h00 – SJB x Costão Norte

Local: Estádio Municipal – Balneário Camboriú, SC

Amistosos

Dia 10/08/2019 – Charrua x Farrapos

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 10/08/2019 – SPAC x Vitória – M18

Local: SPAC – São Paulo, SP