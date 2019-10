Olho no rugby pelo Brasil nesse fim de semana! O Super 13 – o Campeonato Brasileiro – quase deu uma folga, mas não total. Caxias do Sul viverá decisão, com Serra Gaúcha (4º colocado do Grupo B) e Band Saracens (5º colocado do Grupo A) fazem a repescagem que vale vaga nas quartas de final da competição.

Enquanto isso, o Paulista Juvenil e o Universitário vivem reta final e a Copa USP tem sua segunda semifinal, com FFLCH x San Fran.

O sevens é ainda atração, com a etapa final da Copa Rio Feminina em Volta Redonda, a Liga Independente em Pernambuco e o Rio Claro Sevens no interior paulista.

Por fim, Santa Catarina respira a reta final do ten-a-side da Copa Norte/SC.

Super 13 – Repescagem pelas Quartas de final

Dia 19/10/2019 às 15h00 – Serra Gaúcha x Band Saracens

Árbitro: Diogo Farezin

Local: Complexo Esportivo da Zona Norte – Caxias do Sul, RS

Campeonato Paulista Universitário – Semana 12

Dia 20/10/2019 às 14h00 – Direito Mackenzie x UNIP

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares: Guilherme de Queiroz, Mauro Paccagnelli; Barbara Boadas

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 20/10/2019 às 15h45 – Mauá x FEI

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares: Guilherme de Queiroz, Mauro Paccagnelli; Barbara Boadas

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Copa USP – Semifinal

Dia 19/10/2019 às 14h00 – San Fran x FFLCH

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M14

Dia 20/10/2019 às 10h00 – Ilhabela x SPAC

Árbitro: Raphael Gentile

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Paulista M16

Dia 19/10/2019 às 10h00 – Jacareí Preto x SPAC

Árbitro: Lucas Saccomano

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 20/10/2019 às 11h00 – Pasteur x São José

Árbitro: Tomás de Goycoechea

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M20

Dia 20/10/2019 às 12h30 – Pasteur x São José

Árbitro: Mariano de Goycoechea

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 20/10/2019 às 14h00 – Barbarians XIX x Jacareí

Árbitro – Rafael Nichioka

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Copa Rio Feminina – 4ª etapa

Dia 20/10/2019 – Grupo Único: Volta Redonda, Grêmio Náutico Maricá, Itaguaí, UERJ e UFRJ/Rio

Local: Aeroclube Campo 4 – Volta Redonda, RJ

10h00 – Volta Redonda x UFRJ/Rio

10h20 – Itaguaí x UERJ

11h00 – Maricá x UFERJ/Rio

11h20 – Volta Redonda x UERJ

12h20 – Itaguaí x Maricá

12h40 – UERJ x UFRJ/Rio

13h20 – Volta Redonda x Maricá

13h40 – UFRJ/Rio x Itaguaí

14h40 – Maricá x UERJ

15h00 – Volta Redonda x Itaguaí

Circuito Gaúcho Feminino M18 – 3ª etapa

Dia 20/10/2019 – a definir participantes

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Copa Norte/SC – 10-a-side

Dia 19/10/2019 às 14h00 – Buchaville x Costão Norte

Local: Complexo Esportivo Schultz – Joinville, SC

Dia 19/10/2019 às 16h00 – BC x SJB

Local: Complexo Esportivo Schultz – Joinville, SC

Liga Independente – 4ª etapa



Dia 19/10/2019 – Sevens Masculino – Grupo Único: Paulista (PE), Talleres (PE), Caruaru (PE), Natal (RN) e Campina Grande (PB)

Local: Caruaru, PE

09h00 – Paulista x Natal

09h20 – Caruaru x Talleres

09h40 – Campina Grande x Paulista

10h00 – Natal x Caruaru

10h20 – Talleres x Campina Grande

10h40 – Caruaru x Paulista

11h30 – Campina Grande x Natal

11h50 – Talleres x Paulista

12h10 – Caruaru x Campina Grande

12h30 – Natal x Talleres

Rio Claro Sevens

Dia 19/10/2019

Masculino: – Grupo A: RURC, Athenas Itanhaém, Urutu e UFSCar / Grupo B: Locomotiva Araraquara, São Bento, CAASO e Peque

Feminino – Grupo Único: RURC, Garra São Carlos e Athenas Itanhaém

Local: UNESP – Rio Claro, SP

09h00 – RURC x Athenas – Masculino

09h20 – Ufscar x Urutu – Masculino

09h40 – RURC x Athenas – Feminino

10h00 – Peque x Locomotiva – Masculino

10h20 – CAASO x São Bento – Masculino

10h40 – RURC x Garra – Feminino

11h00 – RURC x Peque – Masculino

11h20 – Ufscar x CAASO – Masculino

11h40 – Athenas x Garra – Feminino

12h00 – Athenas x Locomotiva – Masculino

12h20 – Urutu x São Bento – Masculino

12h40 – RURC x Athenas – Feminino

14h00 – RURC x Locomotiva – Masculino

14h20 – Ufscar x São Bento – Masculino

14h40 – RURC x Garra – Feminino

15h00 – Athenas x Peque – Masculino

15h20 – Urutu x CAASO – Masculino

15h40 – Athenas x Garra – Feminino

16h00 – 3º lugar – Masculino

16h20 – FINAL – Masculino

Amistosos

Dia 19/10/2019 às 14h30 – Colégio Ser! x URA – 7s M16

Local: Parque das Águas – Sorocaba, SP

Dia 19/10/2019 às 15h00 – Lechuza x URA

Local: Parque das Águas – Sorocaba, SP