Que fim de semana cheio de rugby bom pelo Brasil! As quartas de final do Super 13 dão o tom de decisões, com 4 jogaços: São José contra Serra Gaúcha, Poli e Desterro, Curitiba versus Pasteur e o choque entre Farrapos e Jacareí.

Na Taça Tupi, a segunda divisão nacional, Joaca e Rio Branco também decidirão o título da competição, no mesmo campo que rola a segunda etapa do Super Sevens Feminino, envolvendo os 8 melhores times da categoria no país.

Goiânia será o palco da grande final da Copa Brasil Central, entre Goianos e os amazonenses do GRUA, enquanto no Pará tem sevens estadual.

Em São Paulo, a Copa SP Feminina (a segunda divisão estadual) tem sua etapa final em Americana, enquanto na USP rola decisão também no Super USP, o circuito feminino. E tem ainda rugby XV juvenil decisivo nas categorias M18, M18 e M14.

Por fim, ainda no XV, o Rio de Janeiro respira a penúltima rodada da Taça Rio.

Super 13 – Campeonato Brasileiro – Quartas de final

Dia 26/10/2019 às 15h00 – São José (SP) x Serra Gaúcha (RS)

Árbitro: Braz Magaldi

Local: CT Ange Guimera – Poliesportivo Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP

Dia 26/10/2019 às 15h00 – Farrapos (RS) x Jacareí (SP)

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 26/10/2019 às 15h00 – Curitiba (PR) x Pasteur (SP)

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 26/10/2019 às 15h30 – Poli (SP) x Desterro (SC)

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Taça Tupi – Campeonato Brasileiro 2ª divisão

Dia 26/10/2019 às 15h45 – Joaca x Rio Branco

Árbitro: Samuel Grando

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Super Sevens Feminino – 1ª divisão – 2ª etapa

Dias 26 e 27/10/2019

Grupo A: Band Saracens, São José, Curitiba e Charrua

Grupo B: Melina, Niterói, Delta e Desterro

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia Horário Clube vs Clube Grupo/Fase 26/10/2019 11h00 Band Saracens X Charrua Grupo A 26/10/2019 11h20 São José X Curitiba Grupo A 26/10/2019 11h40 Melina X Desterro Grupo B 26/10/2019 12h00 Niterói X Delta Grupo B 26/10/2019 12h40 Band Saracens X Curitiba Grupo A 26/10/2019 13h00 São José X Charrua Grupo A 26/10/2019 13h20 Melina X Delta Grupo B 26/10/2019 13h40 Niterói X Desterro Grupo B 26/10/2019 14h20 Band Saracens X São José Grupo A 26/10/2019 14h40 Curitiba X Charrua Grupo A 26/10/2019 15h00 Melina X Niterói Grupo B 26/10/2019 15h20 Delta X Desterro Grupo B 27/10/2019 09h00 1A X 4B Quartas de final 27/10/2019 09h20 1B X 4A Quartas de final 27/10/2019 09h40 2A X 3B Quartas de final 27/10/2019 10h00 2B X 3A Quartas de final 27/10/2019 10h40 QF2 X QF3 Semifinal 5º lugar 27/10/2019 11h00 QF1 X QF4 Semifinal 5º lugar 27/10/2019 11h20 QF2 X QF3 Semifinal 27/10/2019 11h40 QF1 X QF4 Semifinal 27/10/2019 12h20 X Disputa de 7º lugar 27/10/2019 12h40 X Disputa de 5º lugar 27/10/2019 13h00 X Disputa de 3º lugar 27/10/2019 13h20 X FINAL

Copa Brasil Central – “Pequi Nations” – FINAL

Dia 26/10/2019 às 16h00 – Goianos (GO) x GRUA (AM)

Local: ASSESGO – Goiânia. GO

Copa SP Feminina – 3ª etapa

Dia 26/10/2019

Grupo A: Lenks Sorocaba, Taubaté, Gorillas Americana

Grupo B: Pasteur, Guarulhos, SP Barbarians

Grupo C: São José B, Jacareí, Armada/ABC

Grupo D: Piratas, URA, Convidado*

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

09h00 – Lenks x Gorillas

09h20 – Pasteur x Guarulhos

09h40 – São José B x Jacareí

10h00 – Piratas x URA

10h20 – Gorillas x Taubaté

10h40 – Guarulhos x Barbarians

11h00 – Jacareí x Armada/ABC

11h20 – URA x Convidado

11h40 – Lenks x Taubaté

12h00 – Pasteur x Barbarians

12h20 – São José B x Armada/ABC

12h40 – Piratas x Convidado

13h20 – 1º x 4º – Semifinal

13h40 – 2º x 3º – Semifinal

14h00 – Decisão de 11º lugar

14h20 – Decisão de 9º lugar

14h40 – Decisão de 7º lugar

15h00 – Decisão de 5º lugar

15h20 – Decisão de 3º lugar

15h40 – FINAL

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 26/10/2019 às 13h00 – Poli XV x Taubaté

Árbitro: Murillo Bragotto / Assistentes: Gabriel Leal, Diego Augusto de Sousa / 4º árbitra: Bárbara Boadas

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M20



Dia 27/10/2019 às 14h00 – Barbarians XIX x São José

Árbitro: Rafael Nichioka

Local: CT Jequitibá – Paulínia, SP

Campeonato Paulista M18



Dia 27/10/2019 às 13h00 – São José x Pasteur

Árbitro – Lucas Saccomanno

Local: Campo Municipal – São José dos Campos, SP

Dia 27/10/2019 às 15h00 – Jacareí x SPAC

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: Campo do Balenário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista M14



Dia 26/10/2019 às 11h30 – SPAC x Barbarians XIX

Árbitro: Roger Santesso

Local: SPAC – São Paulo, SP

Super USP – 3ª etapa

Dia 27/10/2019 – Feminino de Sevens

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Taça Rio

Dia 27/10/2019 às 11h00 – Rio x Itaguaí

Árbitro: Marcel Santos

Local: Campo do Bento – Av. A, 30 – Itaupuaçu, Maricá, RJ

Dia 27/10/2019 às 13h00 – Grêmio Náutico Maricá x Itaipuaçu

Árbitro: Edgard Freitas

Local: Campo do Bento – Av. A, 30 – Itaupuaçu, Maricá, RJ

Dia 27/10/2019 às 15h00 – Carioca x Maxambomba

Árbitro: Giuli Ana Lara

Local: Campo do Bento – Av. A, 30 – Itaupuaçu, Maricá, RJ

Pará Sevens

Dia 26/10/2019 – Equipes: Acemira, Locomotiva Castanhal, Cabanos, Japuaçu e Yawara

Local: Castanhal, PA