O fim de semana do rugby pelo Brasil não terá muitos eventos, mas a emoção será forte, pois a semifinal do Super 13 vem aí entre São José e Pasteur.

São José dos Campos será o foco, com ainda o Clássico Caipira rolando entre os juvenis. São José e Jacareí duelarão no M20, no M16 e no M14 em jogos de arrepiar.

Destaques ainda para Carioca contra Maricá pela Taça Rio e para o amistoso de XV masculino entre a seleção do Piauí e os cearenses do Sertões.

Super 13 – Campeonato Brasileiro – Semifinal

Dia 02/11/2019 às 15h00 – São José x Pasteur – Facebook do São José AO VIVO

Árbitro: Murilo Bragotto / Assistentes: Cauã Ricardo e Lucas Santos

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 02/11/2019 às 15h45 – SPAC B x Taubaté

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Universitário

Dia 03/11/2019 às 13h00 – UFABC x UNIP

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M20

Dia 02/11/2019 às 12h00 – São José x Jacareí

Local: CT Ange Guimera – Poliesportivo Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista M16

Dia 02/11/2019 às 10h30 – São José x Jacareí Preto

Local: CT Ange Guimera – Poliesportivo Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP

Dia 02/11/2019 às 11h00 – Ilhabela/Taubaté x Pasteur

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Paulista M14

Dia 02/11/2019 às 09h00 – São José x Jacareí

Local: CT Ange Guimera – Poliesportivo Campo dos Alemães – São José dos Campos, SP

Dia 02/11/2019 às 12h30 – Ilhabela/Taubaté x Pasteur

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Taça Rio

Dia 02/11/2019 às 13h20 – Grêmio Náutico Maricá x Carioca

Local: UFF Gragoatá – Niterói, RJ

Pará Sevens

Dia 26/10/2019 – Masculino: Acemira, Locomotiva Castanhal, Cabanos, Japuaçu e Yawara

Local: Castanhal, PA

Amistosos

Dia 02/11/2019 às 15h00 – Tamanduás Bandeira

Local: Local: Campo de Futebol do Parque Villa Lobos (próximo a DERSA) – São Paulo, SP

Dia 02/11/2019 às 15h00 – Tucanos x Tornados – Taça Laranja

Local: São João da Boa Vista, SP

Dia 02/11/2019 às 15h00 – Seleção do Piauí x Sertões

Local: Estádio Albertão – Teresina, PI