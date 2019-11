Não vai faltar rugby – e de todos os tipos neste fim de semana! O Super Sevens, o Brasileiro Feminino de Sevens, terá sua decisão em Niterói, com o titulo nacional sendo decidido entre Melina, Band Saracens e São José. E junto do feminino ainda rolará a etapa única do Fluminense Masculino de Sevens.

O sevens estará com tudo em São Paulo também, com a Copa Bullguer universitária no Estádio do Canindé e torneios em São Carlos, Jundiaí e Ilhabela. O Pará também viverá a última etapa do seu estado e Goiás e Distrito Federal igualmente, com o Cerrado Sevens. Já na fronteira entre Brasil e Uruguai rolará o Seven Internacional de Rivera, com clubes uruguaios, argentinos, gaúchos e catarinenses.

No rugby XV, o sábado será de encerramento do Campeonato Brasileiro, com a Repescagem de promoção e rebaixamento entre Charrua e Joaca. Enquanto isso, em Santa Catarina tem a etapa final da Copa Norte/SC, com jogos em 12-a-side.

Por sua vez, o Rugby League nacional terá em Minas Gerais as emoções do Grupo Norte do TOP1, a Brasileiro de Rugby League 13s, com os mineiros do São Lourenço e os cariocas do Rio Warriors duelando (junto do combinado All Golds, com atletas dos dois clubes).

TOP 1 – Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s



Dia 30/11/2019 – Grupo Norte

10h00 – São Lourenço x All Golds

14h00 – São Lourenço x Rio Warriors

17h00 – Rio Warriors x All Golds

Local: Campo de Rugby do Parque das Águas – São Lourenço, MG

Repescagem Super 13/Taça Tupi

Dia 30/11/2019 às 15h00 – Charrua x Joaca

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Super Sevens Feminino – 1ª divisão – 4ª etapa

Dias 30/11 e 01/12/2019

Grupo A: Melina, Niterói, Curitiba e Charrua

Grupo B: Band Saracens, São José, Desterro e Delta

Local: CEFAT – Centro de Formação de Atletas do Trops – Niterói, RJ

Dia Horário Clube vs Clube Grupo/Fase 16/11/2019 11h00 Melina X Charrua Grupo A 16/11/2019 11h20 Niterói X Curitiba Grupo A 16/11/2019 11h40 Band Saracens X Delta Grupo B 16/11/2019 12h00 São José X Desterro Grupo B 16/11/2019 12h40 Melina X Curitiba Grupo A 16/11/2019 13h00 Niterói X Charrua Grupo A 16/11/2019 13h20 Band Saracens X Desterro Grupo B 16/11/2019 13h40 São José X Delta Grupo B 16/11/2019 14h20 Melina X Niterói Grupo A 16/11/2019 14h40 Curitiba X Charrua Grupo A 16/11/2019 15h00 Band Saracens X São José Grupo B 16/11/2019 15h20 Desterro X Delta Grupo B 17/11/2019 09h00 1A X 4B Quartas de final 17/11/2019 09h20 1B X 4A Quartas de final 17/11/2019 09h40 2A X 3B Quartas de final 17/11/2019 10h00 2B X 3A Quartas de final 17/11/2019 11h00 X Semifinal 5º lugar 17/11/2019 11h20 X Semifinal 5º lugar 17/11/2019 12h20 X Semifinal 17/11/2019 12h40 X Semifinal 17/11/2019 13h40 X Disputa de 7º lugar 17/11/2019 14h00 X Disputa de 5º lugar 17/11/2019 15h00 X Disputa de 3º lugar 17/11/2019 15h20 X FINAL

Cerrado Sevens – Campeonato de Goiás-Distrito Federal – Etapa Final

Dia 01/12/2019

Local: Centro Olímpico – Aparecida de Goiânia, GO

09h30 – Xavantes A x Truvão – Masculino

10h00 – Xavantes B x Goianos – Masculino

11h00 – Xavantes A x UNB – Masculino

11h30 – Goianos x Truvão – Masculino

12h00 – Goianos x UNB – Feminino

12h30 – Xavantes A x Xavantes B – Masculino

13h00 – Truvão x UNB – Masculino

14h00 – Goianos x UNB – Masculino

14h30 – Truvão x Xavantes B – Masculino

15h00 – Goianos x UNB – Feminino

15h30 – Goianos x Xavantes A – Masculino

16h00 – Xavantes B x UNB – Masculino

Campeonato Fluiminense Masculino de Sevens – Etapa Única

Dia 01/12/2019

Grupo Único: Rio, Niterói, Guanabara, UERJ e Ita

Local: CEFAT – Centro de Formação de Atletas do Trops – Rio de Janeiro, RJ

10h20 – Niterói x UERH

10h40 – Ita x Guanabara

11h40 – Rio x Niterói

12h00 – UERJ x Ita

14h20 – Guanabara x Niterói

14h40 – Rio x UERJ

15h40 – Rio x Guanabara

16h00 – Niterói x Ita

Copa Bullguer

Dia 30/11/2019

Local: Estádio do Canindé – São Paulo, SP

Masculino

Grupo 1: Direito USP (San Fran), FMU e Cásper Líbero

Grupo 2: UNIP, PUC e ESPM

Grupo 3: Economia Mackenzie, FEI e FGV

Grupo 4: Anhembi-Morumbi, Mauá e Poli

Feminino

Grupo 1: Mauá, Pacto Mackenzie e Anhembi-Morumbi

Grupo 2: FGV, FMU e FEI

Grupo 3: ESPM, Poli Athenas e Direito Mackenzie

Grupo 4: Belas Artes, FEA-Odonto e Cásper Líbero

Jogos

Jogo 1 08:00 Mauá x Pacto Mack

Jogo 2 08:20 FGV x FMU

Jogo 3 08:40 ESPM x Poli Athena

Jogo 4 09:00 Belas Artes x FEA Odonto

Jogo 5 09:20 Direito USP x FMU

Jogo 6 09:40 UNIP x PUC

Jogo 7 10:00 Econo Mack x FEI

Jogo 8 10:20 RAM x Mauá

Jogo 9 10:40 Pacto Mack x RAM

Jogo 10 11:00 FEI x FGV

Jogo 11 11:20 Direito Mack x ESPM

Jogo 12 11:40 Cásper Líbero x Belas Artes

Jogo 13 12:00 Cásper Líbero x Direito USP

Jogo 14 12:20 ESPM x UNIP

Jogo 15 12:40 FGV x Econo Mack

Jogo 16 13:00 Poli x RAM

Jogo 17 14:00 RAM x Mauá

Jogo 18 14:20 FMU x FEI

Jogo 19 14:40 Poli Athena x Direito Mack

Jogo 20 15:00 FEA Odonto x Cásper Líbero

Jogo 21 15:20 FMU x Cásper Líbero

Jogo 22 15:40 PUC x ESPM

Jogo 23 16:00 FEI x FGV

Jogo 24 16:20 Mauá x Poli

Sanca Sevens

Dia 30/11/2019 – Feminino: Garra, UFABC, Guarulhos e Hydra Rio Preto

Masculino – Grupo A: São Carlos, Parabas, Fogosos e Rio Preto / Grupo B: UFSCar, UFABC, Locomotiva Araraquara e Guarulhos

Veteranos: Hipopótamos MMXV e Ribeirão Preto

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP

Jogo 1 08:30 São Carlos x Fogosos

Jogo 2 08:50 Paraba 7s x Rio Preto

Jogo 3 09:10 UFSCar x UFABC

Jogo 4 09:30 Locomotiva x Guarulhos

Jogo 5 09:50 Garra x UFABC

Jogo 6 10:10 Guarulhos x Hydra

Jogo 7 10:30 Hipo MMXV x Ribeirão Preto

Jogo 8 11:00 São Carlos x Rio Preto

Jogo 9 11:20 Paraba 7s x UFABC

Jogo 10 11:40 UFSCar x Guarulhos

Jogo 11 12:00 Locomotiva x Fogosos

Jogo 12 13:20 Garra x Guarulhos

Jogo 13 13:40 UFABC x Hydra

Jogo 14 14:10 Ribeirão Preto x Hipo MMXV

Jogo 15 14:30 Semifinal Prata1

Jogo 16 14:50 Semifinal Prata2

Jogo 17 15:10 Semifinal Ouro 1

Jogo 18 15:30 Semifinal Ouro 2

Jogo 19 15:50 Garra x Hydra

Jogo 20 16:10 UFABC x Guarulhos

Jogo 21 16:30 Terceiro Lugar Prata

Jogo 22 16:50 Terceiro Lugar Ouro

Jogo 23 17:10 Final Prata

Jogo 24 17:30 Final Ouro

Wallys Sevens

Dia 30/11/2019

Local: Listradão – Jundiaí, SP

Ilhabela Sevens

Dia 30/11/2019 – Participantes: Ilhabela, São José, Athenas Itanhaém, Jacareí, São Bento e Rio Branco

Local: Estádio Ferreirão – Ilhabela, SP

Pará Sevens – 3ª etapa



Dia 30/11/2019

Local: Associação Beneficente Esportiva São Bent0 – Belém, PA

Seven Internacional de Rivera

Dia 30/11/2019 – Feminino: MVCC (Uruguai), San Diego, Velho Oeste e Antiqua

Masculino – Grupo A: Arlequines (Uruguai), Guasca e Antiqua / Grupo B: Tortugas (Argentina), San Javier (Uruguai) e URTC / Grupo C: Farrapos, Jubilar (Uruguai) e Bufalos (Uruguai) / Grupo D: Ranitas (Argentina), Velho Oeste e San Diego

Local: Estádio Atilio Paiva Olivera – Rivera, Uruguai

13h00 – Arlequines x Antiqua

13h20 – Tortugas x URTC

13h40 – Farrapos x Bufalos

14h00 – Velho Oeste x San Diego

14h20 – MVCC x Antiqua – Feminino

14h40 – Guasca x Antiqua

15h00 – San Javier x URTC

15h20 – Jubilar x Bufalos

15h40 – San Diego x Velho Oeste – Feminino

16h00 – Ranitas x San Diego

16h20 – Arlequines x Guasca

16h40 – Tortugas x San Javier

17h00 – MVCC x San Diego – Feminino

17h20 – Farrapos x Jubilar

17h40 – Ranitas x Velho Oeste

18h00 – Antiqua x Velho Oeste – Feminino

18h20 – 3A X 3D – Semi Bronze

18h40 – 3B X 3C – Semi Bronze

19h00 – 2A X 2D – Semi Prata

19h20 – 2B X 2C – Semi Prata

19h40 – 1A X 1D – Semi Ouro

20h00 – 1B X 1C – Semi Ouro

20h20 – San Diego x Antiqua – Feminino

20h40 – Final Bronze

21h00 – Final Prata

21h20 – MVCC x Velho Oeste

21h40 – Final Ouro

Copa Norte/SC – Rodada final – 12s

Dia 30/11/2019 às 15h00 – New Christians Lages/Costão Norte x Buchaville

Local: Lages, SC

Dia 30/11/2019 às 17h00 – SJB x BC

Local: Lages, SC