É encerramento de temporada no rugby de clubes brasileiro! Nesse fim de semana, o último campeonato oficial do ano terá seu encerramento, com Taubaté e Jacareí B duelando pelo fechamento do Campeonato Paulista de Desenvolvimento, cujo título já é dos Jacarés.

Além disso, o GRUA, de Manaus, organizará a 3ª edição de sua Taça Baré, novamente recendo o combinado paulista dos Bebarians.

O Jaguars, por sua vez, organizará em Jaguariúna o último sevens do ano, e a FFLCH fechará o ano com o jogo tradicional contra os Tigres de Bengala no domingo.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 14/12/2019 às 10h00 – Taubaté x Jacareí B

Local: Campo da CTI (Av. José Roberto Bueno de Mattos, 166) – Taubaté, SP

Taça Baré

Dia 14/12/2019 às 15h00 – GRUA x Bebarians

Local: Campus da UFAM – Manaus, AM

Jaguars Sevens

Dia 14/12/2019

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Amistosos

Dia 15/12/2019 às 10h00 – FFLCH x Tigres de Bengala

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP