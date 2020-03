O coronavírus tá por aí, mas o rugby brasileiro de clubes terá seu pontapé inicial nesse sábado com os estaduais de São Paulo e Rio Grande do Sul começando.

O Campeonato Gaúcho terá seu kickoff com o jogo único do qualificatório da competição entre Universitário Santa Maria e Planalto de Passo Fundo. Quem vencer o duelo irá para a Taça Ouro e quem perder jogará a Taça Prata.

Em São Paulo, o Paulista Série A inaugurará a ação das competições da FPR com 3 jogos. O campeão Pasteur dará as boas vindas à Engenharia, campeã da Série B de 2019. Já a Poli fará dérbi paulistano com o SPAC, ao passo que o São José, campeão brasileiro, receberá o debutante Tucanos.

Enquanto isso, em Indaiatuba, a Copa Asa Alumínio terá sua grande final com o Tornados recebendo o Piratas, ao passo que Cougars e Lechuza duelam em busca da primeira vitória em 2020.

Por fim, Jundiaí será o palco da primeira etapa do sevens feminino do CISISP, o circuito independente do interior paulista, com 8 times em campo.

Campeonato Gaúcho – Qualificatório

Dia 14/03/2020 às 15h30 – Universitário Santa Maria x Planalto

Local: Centro de Eventos da UFSM – Santa Maria, RS

Campeonato Paulista A – Semana 1

Dia 14/03/2020 às 15h00 – Poli X SPAC – ao vivo na TV NSports

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 14/03/2020 às 15h00 – Pasteur X Engenharia – ao vivo na WR4 Esportes

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 14/03/2020 às 15h00 – São José X Tucanos

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Copa Asa Alumínio – 3ª rodada

Dia 14/03/2020 às 13h30 – Tornados x Piratas

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Dia 14/03/2020 às 15h30 – Lechuza x Cougars

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Circuito do Interior Paulista de Sevens Feminino – CISISP – 1ª etapa

Dia 14/03/2020

Grupo A: Wallys, Rio Claro, Locomotiva Araraquara e Mogi Nacanis

Grupo B: Hydra Rio Preto, Tucanas, Gorilla Americana e Garra São Carlos

Local: Listradão – Jundiaí, SP

09h00 – Wallys x Rio Claro

09h20 – Locomotiva x Nacanis

09h40 – Hydra x Tucanas

10h00 – Gorilla x Garra

10h20 – Rio Claro x Locomotiva

10h40 – Nacanis x Wallys

11h00 – Tucanas x Gorilla

11h20 – Garra x Hydra

11h40 – Locomotiva x Wallys

12h00 – Nacanis x Rio Claro

12h20 – Garra x Tucanas

12h40 – Hydra x Gorilla

13h00 – 7º lugar

13h20 – 5º lugar

13h40 – 3º lugar

14h00 – FINAL