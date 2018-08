O Super 16 viverá a penúltima rodada de sua fase de grupo podendo ter muitas definições. Pelo Grupo A, Jacareí e São José poderão carimbar suas classificações recebendo BH e Guanabara, enquanto pelo Grupo B tem só jogão, com o Pasteur podendo avançar se vencer em casa o Niterói e a Poli podendo confirmar classificação se vencer duelo contra o Band Saracens, que ainda sonha com o mata-mata e promete produzir o melhor jogo da rodada.

No Grupo C, o Curitiba já está classificado e pega o eliminado Templários, mas em São Paulo tem decisão entre o 2º colocado SPAC e o 3º colocado Pé Vermelho. Por fim, no Grupo D, o Desterro recebe o Charrua em outra decisão pelo 2º lugar, enquanto o Farrapos, já classificado, recebe o San Diego, que joga suas últimas fichas para tentar ir à Repescagem.

Já pela Taça Tupi a decisão será em Florianópolis, com o Joaca jogando por classificação contra o já classificado e líder do Grupo B Serra Gaúcha, enquanto o Chapecó tentará se manter vivo recebendo o eliminado Lobo Bravo. Pelo Grupo A, Tornados e Rio Branco já estão classificados e lutam pelo mando de jogo das semifinais, com o líder Tornados visitando o Uberlândia e o vice Rio Branco recebendo o Inconfidentes.

Em São Paulo, as atenções ainda estarão sobre o Paulista B, com o jogo decisivo entre Cougars e Engenharia Mackenzie – partida isolada da competição que fecha a temporada regular e definirá os confrontos das semifinais e o rebaixado. Hoje, o Cougars é o lanterna do campeonato: se perder irá para o Paulista C de 2019 e se vencer rebaixará o Wallys. A Engenharia Mackenzie é a vice líder e se vencer será a primeira colocada geral, duelando com o São Carlos na semi. Se perder (e os Popeyes não perdem um jogo desde 2016), o Mackenzie pegará os Tucanos na próxima fase.

Tem ainda Série C e D do Paulista (com Jequitibá, Jaguars e Lechuza correndo por classificação às semifinais no Paulista C) e muito rugby juvenil, que ainda vive suas rodadas iniciais de M19, M17 e M15, além da largada em São José dos Campos da Copa SP Feminina, o circuito de desenvolvimento de sevens feminino.

No domingo, na Universidade de São Paulo, será dada a largada para a Copa USP de Rugby XV, interno da universidade, com duas partidas: primeiro, San Fran (Faculdade de Direito do Largo São Francisco) encara a FFLCH (Filosofia, Letras e Ciências Humanas), em clássico das Humanidades, enquanto na sequência a Poli Desenvolvimento (o time universitário da Poli) mede forças com a Farma (a Farmácia, braço universitário do Urutu).

Na Bahia tem ação e decisão também em Porto Seguro, com o time da casa recebendo o Ymborés, de Vitória da Conquista, para o jogo de volta da Semifinal Sul do Campeonato Baiano de Rugby XV. No jogo de ida, os Ymborés venceram, 45 x 15, podendo perder por até 29 pontos de diferença nesse domingo para ir à final contra o Galícia.

Em Goiás, tem sevens em Itumbiara, com a cidade recebendo clubes da região. Já o Cerrado Sevens, que começaria nesse fim de semana, foi adiado para outubro.

Super 16 – 5ª rodada

Dia 25/08/2018 às 13h30 – Jacareí x BH Rugby

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 25/08/2018 às 14h00 – Pasteur x Niterói

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP

Dia 25/08/2018 às 15h00 – São José x Guanabara

Árbitro: Braz Magaldi

Local: CT Ange Guimera – Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes – São José dos Campos, SP

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Poli x Band Saracens – Rádio Gol e Rock AO VIVO

Árbitro: Ricardo Sant’Anna

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 25/08/2018 às 15h00 – SPAC x Pé Vermelho

Árbitro: Mariana Wyse

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Curitiba x Templários

Árbitro: Marcel Santos

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Desterro x Charrua – Desterro Facebook AO VIVO

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Farrapos x San Diego – Travinha TV AO VIVO

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Taça Tupi – 5ª rodada

Dia 25/08/2018 às 13h30 – Joaca x Serra Gaúcha – Joaca Facebook AO VIVO

Árbitro: Amanda Macedônio

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Chapecó x Lobo Bravo

Árbitro: Guilherme Dalpizzolo

Local: Complexo Esportivo Verdão – Chapecó, SC

Dia 25/08/2018 às 15h00 – Rio Branco x Inconfidentes

Árbitro: Rafael Nichioka

Local: 16º Batalhão da Polícia Militar – Rio Pequeno – São Paulo, SP

Dia 25/08/2018 às 15h30 – Uberlândia x Tornados

Árbitro: Vinícius Aleixo

Local: Ninho do Carcará – Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Campeonato Paulista B – Semana 17

Dia 25/08/2018 às 15h – Cougars X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: João Freire e Rafael Medeiros

4º árbitro:Guilherme Wadt

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Campeonato Paulista C – Semana 17

Dia 26/08/2018 às 10h – Lechuza X Iguanas

Árbitro: Guillaume Riberá

Auxiliares de linha: Mauro Paccagnella e Carlos Aleixo

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Parque das Águas – Sorocaba, SP

Dia 26/08/2018 às 14h – Jaguars X Armada

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Higor Venâncio

4º árbitro: Rafael Medeiros

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Dia 26/08/2018 às 15h – Alto Tietê/Mogi X Jequitibá

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Angélica Gevaerd e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Campeonato Paulista D – Semana 8

Dia 25/08/2018 às 16h – Rio Preto X Pinda

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Eduardo Andrade e Rafael Andrade

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: Campo do Tangará – São José do Rio Preto

Dia 25/08/2018 às 15h – Piracicaba X Taubaté

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Rodrigo Vicentim

4º árbitro:

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Campeonato Paulista M19 – Semana 4

Dia 25/08/2018 às 12h – Pasteur X Iguanas

Árbitro: Natasha Olsen

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 26/08/2018 às 12h – São José X Jacareí

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 4

Dia 26/08/2018 às 12h – Barbarians XIX X SPAC/Rio Branco/Tatuapé

Árbitro: Luciano Sampaio

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Dia 26/08/2018 às 13h30 – São José X Pasteur

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 26/08/2018 às 11h30 – Guardiões X Rinos

Árbitro: Roger Santesso

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M15 – Semana 4

Dia 26/08/2018 às 10h – Felinos X SPAC/Band

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Dia 26/08/2018 às 10h30 – São José X Pasteur

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 26/08/2018 às 10h – Guardiões X Leões de Paraisópolis

Árbitro: Jefferson Santana

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Copa USP – 1ª rodada

Dia 26/08/2018 às 09h00 – FFLCH x San Fran

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 26/08/2018 às 11h00 – Poli Desenvolvimento x Farma

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Copa SP Feminina – 1ª etapa

Dia 25/08/2018

Grupo A: Jacareí, Leprechauns, Iguanas

Grupo B: Rio Branco, Lenks, LAAUSP

Grupo C: ABC, Taubaté, São Jorge

Grupo D: ACISEG, URA, Tsunami

Grupo E: Tatuapé, Barbarians, São José Desenvolvimento

Local: Campo 2 do Centro Poliesportivo João do Pulo – São José dos Campos, SP

Sábado

09h40 – Jacareí X Iguanas

10h00 – Rio Branco X LAAUSP

10h20 – ABC X São Jorge

10h40 – ACISEG X Tsunami

11h00 – Tatuapé X São José Desenvolvimento

11h20 – São José X Jacareí – M16

11h40 – Leprechauns X Iguanas

12h00 – Lenks X LAAUSP

12h20 – Taubaté X São Jorge

12h40 – URA X Tsunami

13h00 – Barbarians X São José Desenvolvimento

13h20 – Iguanas X Jacareí – M16

13h40 – Band Saracens x Guanabara – Amistoso

14h00 – Jacareí X Leprechauns

14h20 – Rio branco X Lenks

14h40 – ABC X Taubaté

15h00 – ACISEG X URA

15h20 – Tatuapé X Barbarians

15h40 – São José X Iguanas – M16

16h00 – Band Saracens São José – Amistoso

16h20 – São José x Guanabara – Amistoso

Domingo

09h30 – 1º X 8º – Quartas Ouro

09h50 – 4º X 5º – Quartas Ouro

10h10 – 2º X 7º – Quartas Ouro

10h30 – 3º X 6º – Quartas Ouro

10h50 – 13º X 15º – Triangular desenvolvimento

11h10 – 9º X 12º – Semi Bronze

11h30 10º X 11º – Semi Bronze

11h50 14º X 15º – Triangular desenvolvimento

12h10 – Semi Prata

12h30 – Semi Prata

12h50 – Semi Ouro

13h10 – Semi Ouro

13h30 – 13º X 14º – Triangular desenvolvimento

13h50 – Disputa de 11º

14h10 – Final Bronze

14h30 – Disputa de 7º

14h50 – Final Prata

15h10 – Disputa de 3º

15h30 – FINAL

Campeonato Baiano

Dia 26/08/2018 às 10h00 – Porto Seguro x Ymborés – Semifinal – jogo de volta (jogo de ida: Ymborés 45 x 15)

Local: Estádio Agnaldo Bento – Porto Seguro, BA

1° Copa Itumbiara de Sevens

Dias 25 e 26/08/2018

Local: Estádio JK – Itumbiara, GO

Amistoso

Dia 25/08/2018 às 16h00 – Guasca x Pampas

Local: Parque Marinha do Brasil – Porto Alegre, RS