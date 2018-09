Vamos à lista de jogos que rolam Brasil afora nesse fim de semana? Teremos muitas decisões pelos campeonatos nacionais, incluindo a grande final da Taça Tupi (a 2ª divisão do Brasileiro) nesse sábado em Caxias do Sul. Serra Gaúcha e Tornados Indaiatuba estarão em campo decidindo o título!

O Super 16, por sua vez, terá suas quatro partidas de volta das quartas de final. Poli e São José farão o duelo mais em aberto, com os joseenses tendo apenas 1 ponto e frente. Já o Pasteur tem vantagem de 13 pontos sobre o Jacareí e visitará os Jacarés, enquanto Farrapos e Desterro têm frente de 21 pontos sobre Charrua e Curitiba, respectivamente. O Farrapos jogará em casa, ao passo que o Desterro decidirá a vaga fora de casa.

Em São Paulo, os olhos também estarão sobre o Clube de Campo do Palmeiras, que receberá sábado e domingo a 2ª etapa do Super Sevens feminino.

O rugby paulista ainda terá decisões nos juvenis. Jacareí e SPAC/Band farão a final do M15, enquanto as semifinais do M17 rolarão com Jacareí contra Pasteur e São José diante de Ilhabela. O M19, por sua vez, poderá ter campeão antecipado caso o São José derrote o Iguanas em dérbi joseense. E ainda rolará rugby universitário com mais uma rodada da Copa USP no domingo.

- Continua depois da publicidade -

Já na Bahia, Cairú será o palco da grande final do Campeonato Baiano de XV entre Galícia, de Salvador, e Porto Seguro.

No Rio Grande do Sul, o fim de semana será de estreia, com Porto Alegre recebendo o torneio de abertura do Circuito Gaúcho Juvenil de Sevens.

Super 16 – Quartas de final – Jogos de volta

Dia 29/09/2018 às 15h00 – Curitiba x Desterro (jogo de ida: Desterro 42 x 21)

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 29/09/2018 às 15h00 – Farrapos x Charrua (jogo de ida: Farrapos 34 x 13)

Árbitro: Giancarlo Bistrot

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 29/09/2018 às 15h30 – Jacareí x Pasteur (jogo de ida: Pasteur 30 x 17)

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 29/09/2018 às 15h30 – Poli x São José (jogo de ida: São José 30 x 29) – Brasil Rugby TV AO VIVO

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Taça Tupi – FINAL

Dia 29/09/2018 às 14h30 – Serra Gaúcha x Tornados – Brasil Rugby TV AO VIVO

Árbitro: Braz Magaldi

Local: Campo Municipal Antônio Barroso Filho – Caxias do Sul, RS

Super Sevens – 2ª etapa

Grupo A: Niterói, SPAC, Band Saracens e Rio Branco

Grupo B: São José, Delta, Leoas e Rio Rugby

Grupo C: Desterro, Charrua, USP e Guanabara

Grupo D: Curitiba, Melina, Pasteur e Goianos

Sábado, dia 29 de setembro

09h00 – Niterói x Rio Branco

09h20 – SPAC x Band Saracens

09h40 – São José x Rio Rugby

10h00 – Delta x Leoas

10h20 – Desterro x Guanabara

10h40 – Charrua x USP

11h00 – Curitiba x Goianos

11h20 – Melina x Pasteur

11h40 – Niterói x Band Saracens

12h00 – SPAC x Rio Branco

12h20 – São José x Leoas

12h40 – Delta x Rio Rugby

13h00 – Desterro x USP

13h20 – Charrua x Guanabara

13h40 – Curitiba x Pasteur

14h00 – Melina x Goianos

14h20 – Niterói x SPAC

14h40 – Band Saracens x Rio Branco

15h00 – São José x Delta

15h20 – Leoas x Rio Rugby

15h40 – Desterro x Charrua

16h00 – USP x Guanabara

16h20 – Curitiba x Melina

16h40 – Pasteur x Goianos

Domingo, dia 30 de setembro

Finais – a definir

Campeonato Baiano – FINAL

Dia 29/09/2018 às 12h00 – Galícia x Porto Seguro

Árbitro: Marcelo Blanco / Auxiliares: Gabriel Couto e Auri Mendes / 4º árbitro: Massimiliano La Massa

Local: Arena Cajazeiras – Cairú, BA

Campeonato Paulista M19

Dia 30/09/2018 às 10h00 – Iguanas x São José

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: CE João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 30/09/2018 às 15h30 – Jacareí x Pasteur

Árbitro: Vinícius Aleixo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista M17 – Semifinais



Dia 29/09/2018 às 12h00 – Jacareí x Pasteur

Árbitro: Lucas Saccomanno / Auxiliares: Vinícius Aleixo e Stephanie Pflamminger / 4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 29/09/2018 às 16h00 – São José x Ilhabela

Árbitro: Rafael Nichioka / Auxiliares: Lucas Saccomanno e Cauã Ricardo / 4º árbitro: Marlon Junior

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista M15 – FINAL

Dia 29/09/2018 às 13h30 – Jacareí x SPAC/Band

Árbitro: Guillaume Ribera / Auxiliares: Roger Santesso e Jefferson Santana / 4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Copa USP

Dia 30/09/2018 às 10h00 – Demônios x Poli Desenvolvimento

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 30/09/2018 às 15h00 – FFLCH x Farmácia

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Circuito Gaúcho Juvenil de Sevens – 1ª etapa

Dia 30/09/2018 – Grupo A (masculino): Charrua, Brummers, Serra, Antiqua

GrupoB (masculino): URSM, Farrapos, Guaíba, San Diego;

Grupo Único (feminino): Sul (Antiqua e Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel), RMPA (Região Metropolitana de Porto Alegre – Predadores e Minuano), RMPA-Serra (Charrua e Brummers);

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

09h00 – Sul x RMPA – Feminino

09h20 – Charrua x Brummers – Masculino

09h40 – URSM x Farrapos – Masculino

10h00 – Serra x Antiqua – Masculino

10h20 – Guaíba x San Diego – Masculino

10h40 – RPMA-Serra x RMPA – Feminino

11h00 – Charrua x Serra – Masculino

11h20 – URSM x Guaíba – Masculino

11h40 – Brummers x Antiqua – Masculino

12h00 – Farrapos x San Diego – Masculino

12h20 – RMPA x Sul – Feminino

12h40 – Charrua x Antiqua – Masculino

13h00 – URSM x San Diego – Masculino

13h20 – Sul x RMPA Serra – Feminino

13h40 – Brummers x Serra – Masculino

14h00 – Farrapos x Guaíba – Masculino

14h20 – Disputa de 7º – Masculino

14h40 – Sul x RMPA – Feminino

15h00 – Taça Bronze – Masculino

15h20 – Taça Prata – Masculino

15h40 – RMPA x RMPA Serra – Feminino

16h00 – Final Ouro

2ª Taça Ubaldo Rivero

Dia 29/09/2018 – rugby juvenil

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Amistoso

Dia 29/09/2018 às 15h00 – Pampas x Guasca

Local: Estelo, RS