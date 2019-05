Reta final no rugby estadual! Nesse sábado, tem Tupis, sim, mas tem muito rugby de clubes.

No Rio Grande do Sul, é dia de final, com Farrapos e Serra Gaúcha disputando o título estadual! No domingo, tem decisão da Taça Prata entre Universitário e Brummers.

Em São Paulo, Pasteur e Jacareí duelam de olho em ainda buscarem o vice da primeira fase, ao passo que Poli e São José jogam pela liderança. Dois jogaços! Enquanto isso, tem Tornados contra SPAC e Band Saracens versus Templários em partidas pela sobrevivência na elite.

Já o Paraná viverá a penúltima rodada, mas com título já definido, enquanto Minas Gerais encerrará a primeira fase dos grupos Metropolitano e Triângulo, mas a briga anda estará aberta no Sul.

Santa Catarina, por sua vez, respirará rugby feminino com a largada do estadual em Xanxerê, e o Rio de Janeiro terá a largada da LRU, a liga universitária de sevens, em Seropédica.

Copa Brasil Centro “Pequi Nations” – Semana 4

Dia 18/05/2019 às 16h00 – Rugby Sem Fronteiras x GRUA

Local: ASFUB – Brasília, DF

Campeonato Paulista – Semana 8

Dia 18/05/2019 às 11h00 – Poli X São José – AO VIVO na TV NSports

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Vinícius Aleixo

4º árbitro: Ryanne Sousa

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 18/05/2019 às 11h00 – Tornados X SPAC

Árbitro: Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Renata Martines

4º árbitro: Laís Alves

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Dia 18/05/2019 às 15h30 – Jacareí X Pasteur

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Raphael Gentile

4º árbitro: Beatriz Ijano

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 18/05/2019 às 15h30 – Band Saracens X Templários

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Murilo Bragotto e Genival de Souza Filho

4º árbitro: Juliana Simionato

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Campeonato Paulista Série B – Semana 7

Dia 18/05/2019 às 10h00 – Engenharia Mackenzie X Rio Branco

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Erika Weiss

4º árbitro: Isabela Bijotti

Local: Arena Paulista – Sâo Paulo, SP

Dia 18/05/2019 às 14h00 – ABC X Lechuza

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Genival Souza Filho e Juliana Simionato

4º árbitro: Otávio Costa

Local: Arena Paulista – Sâo Paulo, SP

Dia 18/05/2019 às 15h00 – Tucanos X Urutu

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Herbert Ferreira

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Campeonato Paulista Série C – Semana 6



Dia 18/05/2019 às 14h – Cougars X FEA

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Dia 18/05/2019 às 15h – Ribeirão Preto X União

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Guilherme Wadt e Marcela Coffacci

4º árbitro:

Local: Centro Universitário Moura Lacerda – Ribeirão Preto, SP

Dia 19/05/2019 às 11h – Iguanas X Mogi

Árbitro: Marcos Saccomanno

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Raíssa Alexia

4º árbitro: Cíntia Saccomanno

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Campeonato Mineiro – Rodada 6



Dia 18/05/2019 às 15h00 – Nova Lima x Inconfidência

Local: Campo do Morro Velho – Nova Lima, MG

Dia 18/05/2019 às 16h00 – Alligators x BH

Local: Sete Lagoas, MG

Dia 18/05/2019 às 16h00 – Iturama x Ituiutaba

Local: Campo do São Miguel – Iturama, MG

Dia 19/05/2019 às 10h00 – Alfenas x Varginha

Local: Complexo Esportivo Vila Formosa – Alfenas, MG

Campeonato Gaúcho Série A – Finais

Dia 18/05/2019 às 15h00 – Farrapos x Serra Gaúcha – Final – Taça Ouro

Local: Estádio da Montanha, Av. Osvaldo Aranha, s/n – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2019 às 15h00 – Universitário x Brummers – Final – Taça Prata

Local: Av. Roraima, 1000 Centro de Eventos da UFSM – Santa Maria, RS

Campeonato Paranaense – Rodada 5



Dia 18/05/2019 às 15h00 – Curitiba x Lobo Bravo

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Dia 18/05/2019 às 15h00 – Cascavel x Pé Vermelho

Local: Ciro Nardi – Cascavel, PR

Campeonato Paranaense M18 – Rodada 5



Dia 18/05/2019 às 13h15 – Curitiba x Lobo Bravo

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Campeonato Catarinense Feminino de Sevens

Dia 18/05/2019 às 13h00

Local: Estádio Municipal Josué Annoni – Xanxerê, SC

Jogo 1: 14:00 – Velho Oeste x Itajaí – Feminino

Jogo 2: 14:30 – Velho Oeste x Itajaí – Amistoso Masculino Ten-a-side

Jogo 3: 15:00 – Itajaí x Joinville – Feminino

Jogo 4: 15:30 – Itajaí x Velho Oeste – Amistoso Masculino Ten-a-side

Jogo 5: 16:00 – Joinville x Velho Oeste – Feminino

Torneio de Rugby Universitário da LRU-RJ – 1ª etapa

Dia 18/05/2019 – Masculino: Rural, UFF, UERJ e UFRJ / Feminino: UFF, UFRJ e UERJ

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

09h30 – UFRJ X UERJ – F

09h55 – Rural X UFF – M

10h20 – UERJ X UFRJ – M

11h00 – UFRJ X UFF – F

11h25 – UFF X UFRJ – M

11h50 – UERJ X Rural – M

13h00 – UFF X UERJ – F

13h25 – UFRJ X Rural – M

13h50 – UFF X UERJ – M

14h35 – Final Feminina

15h00 – 3º lugar masculino

15h25 – Final Masculino