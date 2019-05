Olho nos estaduais! Nesse fim de semana tem coisa boa rolando em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul no XV – além de desafio no Norte e sevens no Rio de Janeiro!

Na verdade, o rugby paulista também terá sevens, pois Jacareí receberá a 2ª etapa do Paulista Feminino. Enquanto isso, tem Série A do XV com um jogaço pela liderança entre Poli e Pasteur e duelo de desesperados contra o rebaixamento entre SPAC e Templários. O estado ainda viverá emoções pelas Séries B, C e D, com um total de 10 jogos de XV.

O Paraná, por sua vez, tem o retorno de seu estadual, com o clássico entre Pé Vermelho e Curitiba, em Londrina, e duelo entre Lobo Bravo e Cascavel, em Guarapuava.

Já o Rio Grande do Sul tem a última jornada de suas taças Ouro e Prata. O Farrapos já está garantido na final da Taça Ouro e fará o clássico estadual com o Charrua, que precisa quebrar jejum de 10 anos sem vencer o time de Bento Gonçalves se quiser progredir à final. Enquanto isso, o Serra Gaúcha buscará confirmar vaga na final visitando o San Diego.

Tem ainda XV na região Norte, com a Taça do Poder das Águas em Rondônia opondo Porto Velho e Rio Branco Sucuris.

Enquanto isso, olhos para o rugby feminino no Rio de Janeiro, com a 2ª etapa do estadual feminino agitando Seropédica.

Circuito Paulista Feminino – 2ª etapa

Dia 04/05/2019 – Adulto:

Grupo A – Band Saracens, Pasteur, Jacareí e São José B

Grupo B: São José, SPAC, USP e Taubaté

M19: Jacareí, São José e Iguanas

M16: Jacareí, São José e Iguanas

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

09h00 – Band Saracens X São José B – Grupo A

09h20 – Jacareí X Pasteur – Grupo A

09h40 – SPAC X Taubaté – Grupo B

10h00 – São José X USP – Grupo B

10h20 – Jacareí X Iguanas – M16

10h40 – São José X Iguanas – M19

11h00 – Band Saracens X Pasteur – Grupo A

11h20 – Jacareí X São José B – Grupo A

11h40 – SPAC X USP – Grupo B

12h00 – São José X Taubaté – Grupo B

12h20 – Jacareí X São José – M16

12h40 – Jacareí X Iguanas – M19

13h00 – Band Saracens X Jacareí – Grupo A

13h20 – São José B X Pasteur – Grupo A

13h40 – SPAC X São José – Grupo B

14h00 – USP X Taubaté – Grupo B

14h20 – São José X Iguanas – M16

14h40 – São José X Jacareí – M19

15h00 – Disputa de 7º lugar

15h20 – Disputa de 5º lugar – FINAL PRATA

15h40 – Disputa de 3º lugar

16h00 – FINAL OURO

16h20 – Final M16

16h40 – Final M19

Campeonato Paulista A – semana 7

Dia 04/05/2019 às 12h – SPAC X Templários – AO VIVO TVNSPORTS

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Luciano Sampaio

4º árbitro: Alberto Nepomuceno

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 04/05/2019 às 15h45 – Pasteur X Poli – AO VIVO GOL & ROCK

Árbitro: Henrique Platais

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Genival Souza

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Campeonato Paulista B – semana 5

Dia 04/05/2019 às 10h – ABC X Urutu

Árbitro: Renato Scalérico

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Danilo Silva

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 04/05/2019 às 12h – Engenharia Mackenzie X Tucanos

Árbitro: Mariano de Goycoechea

Auxiliares de linha: Tomas de Goycoechea e Danilo Silva

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 05/05/2019 às 15h – Lechuza X Rio Branco

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Talles Silva

4º árbitro: Otavio Costa

Local: Campo do Sorocabana – Sorocaba, SP

Campeonato Paulista C – semana 4

Dia 04/05/2019 às 15h – Ribeirão X Jequitibá

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Adauto Nunes

4º árbitro:

Local: Ribeirão Preto, SP

Dia 05/05/2019 às 11h – Iguanas X FEA

Árbitro: Régis Dantas

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: CT João do Pulo – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista D – semana 2

Dia 04/05/2019 às 12h – Leões de Paraisópolis X Mastodontes

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Genival Souza

4º árbitro: Lucas Saccomanno

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 04/05/2019 às 15h45 – Piracicaba x Pinda

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Talles Silva

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: ESALQ – Piracicaba, SP

Dia 05/05/2019 às 15h45 – Ilhabela X URA

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Rafael Gentile e Cintia Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Paranaense – 4ª rodada



Dia 04/05/2019 às 15h00 – Pé Vermelho x Curitiba

Local: Aterro do Lago Igapó – Londrina, PR

Dia 04/05/2019 às 15h00 – Lobo Bravo x Cascavel

Local: Campo municipal rua brigadeiro Rocha s/n – Guarapuava PR

Campeonato Paranaense M18



Dia 04/05/2019 às 14h00 – Pé Vermelho x Curitiba

Local: Aterro do Lago Igapó – Londrina, PR

Campeonato Gaúcho Série A – 6ª rodada

Dia 04/05/2019 às 15h00 – San Diego x Serra Gaúcha – Taça Ouro



Local: Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo). Rua Dona Rafaela, 700 – Canoas, RS

Dia 04/05/2019 às 15h00 – Charrua x Farrapos – Taça Ouro

Local: Sociedade Hípica Porto-Alegrense. Av. Juca Batista, 4.931 (entrada pela rua lateral) – Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 04/05/2019 às 15h00 – Universitário Santa Maria x Brummers – Taça Prata

Local: Av. Roraima, 1000 Centro de Eventos da UFSM – Santa Maria, RS

Dia 04/05/2019 às 15h00 – Planalto x Guaíba – Taça Prata

Local: R. Ouro Preto, 158 – Passo Fundo, RS

Campeonato Gaúcho Série B – 5ª rodada



Dia 05/05/2019 às 15h00 – Guasca x Centauros

Local: ESEFiD – R. Felizardo, 750 – Jardim Botânico – Porto Alegre, RS

Dia 05/05/2019 às 15h00 – URTC x Antiqua/UFPEL

Local: IFRS CAMPUS SERTÃO- Rodovia RS 135 – Sertão, RS

Taça Poder das Águas

Dia 04/05/2019 às 16h00 – Porto Velho x Rio Branco Sucuris

Local: Estádio Aluísio Ferreira – Porto Velho, RO

Campeonato Fluminense Feminino – 3ª etapa

Dia 05/05/2019 – Grupo A: Niterói, Volta Redonda e Itaguaí

Grupo B: Rio Rugby, Vitória (ES), UERJ e GN Maricá

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

10h00 – Niterói x Volta Redonda

10h22 – Vitória x UERJ

10h44 – Rio x Maricá

11h20 – Volta Redonda x Itaguaí

11h42 – Perdedor Vitória/UERJ x Perdedor Rio/Maricá

12h20 – Itaguaí x Niterói

12h42 – Vencedor Vitória/UERJ x Vencedor Rio/Maricá

13h20 – Taça Prata – 3A x 4B

13h42 – Semifinal Ouro – 1A x 2B

14h04 – Semifinal Ouro – 1B x 2A

14h26 – Taça Prata – 3B x 4B

15h20 – 3º lugar

15h42 – 3A x 3B

16h04 – FINAL

Amistoso

Dia 04/05/2019 às 14h00 – FFLCH x UFABC

Local: Praça Rosa Alves Da Silva – São Paulo, SP