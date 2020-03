Pela primeira vez em 76 anos, os Jogos Olímpicos terão uma edição adiada. E pela primeira vez na história o evento poderá ocorrer em um ano ímpar, 5 anos após a edição anterior.

Por conta da crise do coronavírus, o Comitê Olímpico Internacional em conjunto com o governo do Japão concordaram com o adiamento da edição 2020 dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O evento deveria ocorrer entre os dias 24 de julho e 09 de agosto, mas agora estão em suspenso. Uma nova data deverá ser definida, não podendo ultrapassar o verão (no Japão, de junho a setembro) de 2021.

Decisão inédita

Jamais os Jogos Olímpicos tiveram que ser adiados. Eles já foram, é verdade, cancelados por conta de guerras: em 1916 Berlim (Alemanha) deixou de receber os Jogos Olímpicos, por conta da Primeira Guerra Mundial, ao passo que em 1940 ironicamente Tóquio (Japão) não sediou o evento por conta da Segunda Guerra Mundial (o evento ainda chegou a ser relocado para Helsinque, na Finlândia, sendo depois cancelado de vez). Londres (Inglaterra) ainda deveria ter recebido os Jogos Olímpicos de 1944, mas, também pela Segunda Guerra Mundial, o evento não ocorreu e os ingleses receberam a edição de 1948.

Desde o fim da guerra, os Jogos Olímpicos passaram por imensos desafios, como as séries de boicotes aos Jogos de 1980, em Moscou (União Soviética), e de 1984, em Los Angeles (Estados Unidos), no contexto da Guerra Fria. No entanto, ambos foram adiante, ainda que desfalcados.

A novidade agora é uma crise de uma pandemia afetando o evento. Em 1920, os Jogos Olímpicos foram realizados em Antuérpia, na Bélgica, em meio ao fim da crise da Gripe Espanhola, que matara milhões de pessoas no mundo entre 1918 e 1920, tendo eclodido na fase final da Primeira Guerra Mundial.

Ano ímpar? Isso é relevante?

Os Jogos Olímpicos foram iniciados em 1896, em Atenas, na Grécia, e sempre foram disputados em anos pares, de quatro em quatro anos. O motivo é a tradição da Grécia Antiga de se realizar os Jogos de 4 em 4 anos, algo que foi resgatado na recriação dos Jogos Olímpicos (chamados Jogos Olímpicos da Modernidade, em contraste com os Jogos Olímpicos da Antiquidade). Os Jogos Olímpicos da Antiguidades foram realizados entre 776 a.C e encerrados já no final do século IV d.C.

O período dos 4 anos é chamado de “Olimpíada” e, por isso, o termo correto para o evento realizado a cada quatro anos é “Jogos Olímpicos” ao invés de “Olimpíadas”, que corresponde ao ciclo todo.