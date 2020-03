O Comitê Olímpico Internacional (COI) reafirmou nesta terça-feira que, por enquanto, não alterará as datas de realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, por considerar que ainda é cedo para mudanças drásticas. O evento está marcado para ocorrer entre os dias 24 de julho e 09 de agosto, com o torneio de rugby sevens agendada para os dias 27, 28, 29 (torneio masculino), 30, 31 e 01 (torneio feminino).

O governo japonês segue confiante na realização dos Jogos Olímpicos, com o Primeiro Ministro do país, Shinzo Abe, declarando que quer transformar os Jogos em uma afirmação da vitória da humanidade sobre o vírus, tendo apoio dos líderes do G7 para tal.

Pré Olímpico pode ser cancelado

No momento, a preocupação imediata do COI é com a realização dos últimos torneios pré olímpicos de cada esporte, pois até aqui apenas 57% das vagas foram definidas. A entidade O COI trabalhará junto das federações de cada esporte para encontrar soluções e recomenda o uso de rankings mundiais de cada modalidade ou de resultados de torneios recentes para serem definidos os últimos participantes.

No caso do rugby, resta a definição de apenas uma equipe no torneio masculino (com o Brasil ainda disputando vaga) e duas no feminino (o Brasil já está classificado entre a mulheres). O torneio Pré Olímpico final seria realizado em Santiago, no Chile, nos dias 20 e 21 de junho.

E se o Pré Olímpico do Rugby Sevens for cancelado?

O World Rugby ainda não definiu, mas caso ele utilize a atual classificação dos circuitos mundiais de sevens (a temporada 2019-20), a França e a Rússia ficariam com as vagas femininas (e, caso a Rússia seja impedida por conta da crise do doping no país, a vaga seria da Espanha).

Caso o World Rugby opte por usar a classificação dos circuitos mundiais da temporada 2018-19, Samoa ficaria com a vaga masculina, enquanto França e Rússia com a feminina (e, caso a Rússia seja impedida por conta da crise do doping no país, a vaga seria da Irlanda).

Quem já está classificado aos Jogos Olímpicos no rugby?

Masculino: Japão, Fiji, África do Sul, Nova Zelândia, Estados Unidos, Grã Bretanha, Austrália, Canadá, Argentina, Quênia e Coreia do Sul;

Feminino: Japão, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Grã Bretanha, Fiji, Brasil, China e Quênia;