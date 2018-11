Jonny Sexton coroou sua carreira. O abertura irlandês finalmente conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo, na festa de premiação do World Rugby que rolou neste domingo em Mônaco.

Sexton, que brilhou com a seleção irlandesa e com o Leinster, desbancou o neozelandês Beauden Barrett, vencedor dois último dois anos e candidato novamente. Sexton, de 33 anos, foi o primeiro irlandês que venceu o prêmio desde Keith Wood em 2001 e o primeiro atleta europeu desde Thierry Dusautoir (francês) em 2011.

Congratulations to Johnny Sexton, who has won the World Rugby Men’s 15s Player of the Year 2018 award in association with @Mastercard #WorldRugbyAwards pic.twitter.com/eYOWaKLJ0o — World Rugby (@WorldRugby) 25 de novembro de 2018

A speechless (no, really) Johnny Sexton picks up his World Rugby Men’s 15s Player of the Year Award in association with @Mastercard ……..with Rory Best on vocals 🎤🎤🎤 pic.twitter.com/HByMIvIEbK — World Rugby (@WorldRugby) 25 de novembro de 2018

No XV feminino, a vencedora foi a fullback francesa Jessy Trémoulière, que pôs fim à hegemonia neozelandesa na categoria.

After a stunning year, congratulations to Jessy Trémoulière who has won the World Rugby Women’s 15s Player of the Year 2018 award in association with @Mastercard #WorldRugbyAwards pic.twitter.com/VSi2xXRYMF — World Rugby (@WorldRugby) 25 de novembro de 2018

Jessy Trémoulière picks up her World Rugby Women’s 15s Player of the Year 2018 award in association with @Mastercard #WorldRugbyAwards pic.twitter.com/RdPpfA4GXC — World Rugby (@WorldRugby) 25 de novembro de 2018

Já no sevens feminino, deu Nova Zelândia, com Michaela Blyde ganhando o prêmio pelo segundo ano seguido, ao passo que no sevens masculino o premiado foi outra vez Perry Baker, dos Estados Unidos. Dois vencedores repetidos com relação a 2017.

Congratulations to Michaela Blyde who has won the World Rugby Women’s Sevens Player of the Year 2018 award in association with @HSBC_Sport, for the second year in a row! #WorldRugbyAwards pic.twitter.com/3YRTQW3vep — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 25 de novembro de 2018

Congratulations to Perry Baker who has won the World Rugby Men’s Sevens Player of the Year 2018 award in association with @HSBC_Sport #WorldRugbyAwards pic.twitter.com/Oi7HVzVDRj — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 25 de novembro de 2018

O prêmio de melhor treinador ficou com o neozelandês Joe Schmidt, da Irlanda, ao passo que o jogador revelação do ano foi o ponta sul-africano Aphiwe Dyantyi, dos Springboks e dos Lions.

Congratulations to Aphiwe Dyanti of @Springboks who has picked up the World Rugby Breakthrough Player of the Year 2018 award in association with Tudor #WorldRugbyAwards pic.twitter.com/4Nq4TfpQ9D — World Rugby (@WorldRugby) 25 de novembro de 2018

Já o árbitro de destaque do ano foi o australiano Angus Gardner.

Your World Rugby Referee of the Year is Angus Gardner #WorldRugbyAwards pic.twitter.com/DvpAqDG0Qp — World Rugby (@WorldRugby) 25 de novembro de 2018

E como não poderia sr diferente, a Irlanda foi eleita o melhor time do ano. Mas os All Blacks tiveram um prêmio de consolo, com o try do ano sendo nomeado o try de Brodie Retallick sobre os Wallabies no Rugby Championship.

Premiados

Melhor jogador de XV: Jonny Sexton (Irlanda)

Melhor jogadora de XV: Jessy Trémoulière (França)

Melhor jogador de 7s: Perry Baker (EUA)

Melhor jogadora de 7s: Michaela Blyde (Nova Zelândia)

Jogador revelação: Aphiwe Dyantyi (África do Sul)

Melhor treinador: Joe Schmidt (neozelandês, da Irlanda)

Melhor árbitro: Angus Gardner (australiano)