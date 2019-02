ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby teve estreia de um Tupi! O abertura Josh Reeves debutou com a camisa do Utah Warriors como titular em jogo contra o San Diego Legion, sendo o primeiro atleta da seleção brasileira a alcançar a liga profissional norte-americana.

Os Warriors, no entanto, acabaram superados por 21 x 10 pelo Legion, graças a 2 tries no primeiro tempo para os californianos. Josh comentou o jogo para o Portal do Rugby: “O jogo foi duro, eles tiveram um bom plano de jogo e executaram melhor do que nós. Pra mim, o jogo foi uma boa experiência, mas ainda faltar um pouco de entrosamento com o time, assim eu vou conseguir controlar o jogo um pouco melhor”. Utah enfrentará em casa Glendale no próximo sábado, data do duelo entre Estados Unidos e Brasil pelo Americas Rugby Championship, que rolará em Austin, em rodada dupla com o embate entre Austin Elite e San Diego Legion pela 5ª rodada.



Ainda sobre a 4ª rodada, o líder da competição, o New Orleans Gold, sofreu sua primeira derrota, caindo em casa diante do novato United New York por 27 x 24, ao passo que o atual campeão Seattle Seawolves batalhou muito para derrotar os canadenses do Toronto Arrows por 35 x 30. Já o Glendale Raptors, vice campeão, passou fora de casa pelo lanterna Austin Elite, 24 x 13.





Major League Rugby – Liga profissional da América do Norte

New Orleans 24 x 27 New York

San Diego 21 x 10 Utah

Austin 13 x 24 Glendale

Seattle 35 x 30 Toronto

Time Cidade Jogos Pontos New Orleans Gold New Orleans 4 17 San Diego Legion San Diego 4 13 Seattle Sunwolves Seattle 4 11 United New York Nova York 2 8 Glendale Raptors Glendale/Denver 3 7 Toronto Arrows Toronto (Canadá) 3 7 Houston SaberCats Houston 2 5 Utah Warriors Salt Lake City 2 4 Austin Elite Austin 4 2

5ª rodada

Dia 22/02 – Houston x Toronto

Dia 23/02 – Austin x San Diego

Dia 23/02 – Utah x Glendale

Dia 24/02 – Seattle x New York