Definido! Brasil e Chile se enfrentarão no dia 2 de março pelo Americas Rugby Championship na cidade paulista de Jundiaí, cerca de 50 km da capital. Será a primeira vez que os Tupis jogam em Jundiaí, com o palco sendo o Estádio Jayme Cintra, casa do Paulista de Jundiaí, tradicional clube de futebol local, campeão da Copa do Brasil de 2005.

A partida será às 18h10 e os ingressos serão vendidos em breve.