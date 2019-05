Após vencer 3 jogos na primeira etapa o Kamakan enfrentou o Botocudos na grande final. Já no primeiro tempo saiu na frente com 2 tries, sendo um de Preto e outro de Marlon os Botocudos descontaram no final do segundo tempo com Benjamin, mas já era tarde.

Extremamente orgulhoso do seu time, o capitão, Victor “Preto” disse que “gostaria de exaltar o compromisso e força de vontade de todos os atletas da equipe Kamakan Chiefs, mesmo quem não estava presente deu um impulso para que chegássemos a final e levantar a taça da primeira etapa, só tenho orgulho de todos vocês!”.

Com a torcida super empolgada conversamos com Cristina Cheer que achou o torneio com uma ótima organização e que está ansiosa pela próxima etapa “foi muito bom vir aqui hoje, principalmente após ver a conquista do meu kamakan, avante kamakan!”.

1ª etapa Liga Sudoeste de Rugby

Botocudos 7 x 15 Kamakan

Apaches 14 x 10 Botocudos

Kamakan 10 x 5 Apaches

Kamakan 10 x 14 Botocudos

Botocudos 21 x 0 Apaches

Apaches 7 x 27 Kamakan

Final

Kamakan 10 x 5 Botocudos