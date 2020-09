Tempo de leitura: 1 minuto

A Major League Rugby norte-americana confirmou que não chegou a um acordo para a participação já em 2021 da equipe Kanaloa Hawaii, time do Havaí que pleiteia um lugar na competição.

Sem um acordo com os havaianos, a MLR deverá contar com 13 participantes em 2021. No entanto, a nova franquia de Los Angeles ainda não aparece listada no site da entidade, que incluiu até o momento apenas o novato Dallas Jackals.

USA Rugby vai se recuperando

Enquanto isso, a federação de rugby dos Estados Unidos, a USA Rugby, vai se recuperando do processo de falência, com sua proposta de remodelação administrativa avançando.

A entidade se manteve ativa durante a pandemia e inclusive nesta semana publicou seu manifesto em apoio ao movimento Black Lives Matter.