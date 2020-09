Tempo de leitura: 2 minutos

A pandemia terminou com uma história muito complicada. Os Kings, da África do Sul, que disputavam o PRO14 até o começo deste ano, não existirão mais. Neste sábado, a South Africa Rugby (a federação sul-africana) confirmou a liquidação voluntário da franquia que estava sob seu controle, concluindo que os Kings seriam insolúveis.

A federação nacional havia assumido o controle da franquia neste ano, após a “Greatest Rugby Company”, grupo privado que controlava 76% da franquia, não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais. Os outros 26% eram da Eastern Province Rugby Union (federação provincial representada na Currie Cup pelos Elephants).

Os Kings foram fundados em 2009 como a sexta franquia sul-africana de Super Rugby para representarem as províncias de Eastern Province (Elephants), Border (Bulldogs) e South Western Districts (Eagles), isto é, parte do litoral sul do país, tendo Port Elizabeth (casa dos Elephants, quinta maior cidade sul-africana) como sua sede. Ao contrário das demais franquias (Bulls, Lions, Sharks, Stormers e Cheetahs), que foram batizadas e usavam os símbolos de suas províncias principais, os Kings foram construídos com uma marca nova, sem usar o símbolo e nome dos Elephants.

Ao longo de sua existência, os Kings disputaram o Super Rugby em 2013, 2016 e 2017 e se transferiram em 2017 para o PRO14 (a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e, a partir daquele ano, África do Sul), onde jogaram até 2020. Entre os bons momentos da equipe esteve o 11º lugar do Super Rugby 2017, com direito a vitória sobre os Jaguares argentinos.



Com a liquidação dos Kings, Eastern Province voltará a se focar nos Elephants, buscando um modelo sustentável de rugby para sua região. Hoje, os Elephants estão na 2ª divisão da Currie Cup (o Campeonato Sul-Africano de províncias). Com isso, os Kings estão oficialmente fora do PRO14 para o futuro.

O histórico dos Kings é certamente dos piores entre todos os times profissionais das grandes ligas do mundo, o que contribuiu para o insucesso comercial da equipe. Foram, nesse período: