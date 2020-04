Quarentena deixa todo mundo com saudades das competições do nosso rugby. Inspirados na Copa Quarentena da Federação Paulista, lançamos a Copa Portal do Rugby, nossa Copa do Brasil virtual!

Selecionamos 96 clubes de todo o país e os distribuímos por 32 grupos com 3 times em cada. A partir de amanhã, você poderá votar em nosso Instagram em seu time favorito de cada grupo e os 32 vencedores irão para o mata-mata!

Qual o critério para quais clubes escolhemos? São todos os que jogaram campeonatos de rugby XV em 2019, completados com os que se destacaram no sevens feminino.

Vote em seu time e vamos ver quem vai mais longe nesta copa!