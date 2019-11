Em 2020, o rugby sul-americano entrará em sua nova era profissional, com o lançamento da Superliga Americana de Rugby (SLAR).

A partir do ano que vem, o rugby da América do Sul contará com uma liga profissional no primeiro semestre, que proporcionará aos atletas das seleções nacionais do continente a jogarem juntos em ambiente profissional o ano todo e contra oposições de nível similar.

Apesar do termo “Americano” em português mais frequentemente remeter aos Estados Unidos, o termo foi adotado pois em espanhol ele é mais utilizado para se referir a todo o continente e sugere a ambição da liga de se expandir para além da América do Sul o futuro.

Brasileiros envolvidos

- Continua depois da publicidade -

O Corinthians foi nomeado o time brasileiro na competição e terá o elenco dos Tupis à disposição. O estádio a ser usado, as redes sociais e o elenco ainda serão confirmados.

A SLAR também confirmou alguns árbitros que trabalharão no torneio e entre eles está o brasileiro Cauã Ricardo.

Superliga 2020

A liga contará com 5 equipes na primeira temporada:

Corinthians – baseado em São Paulo e representando o Brasil;

– baseado em São Paulo e representando o Brasil; Peñarol – baseado em Montevidéu e representando o Uruguai;

– baseado em Montevidéu e representando o Uruguai; Olimpia – baseado em Asunción e representando o Paraguai;

– baseado em Asunción e representando o Paraguai; Selknam – baseado em Santiago e representando o Chile;

– baseado em Santiago e representando o Chile; Los Ceibos – baseado em Córdoba e representando a Argentina;

Com isso, são 3 equipes associadas a clubes de futebol e 2 times criados especificamente para a competição, com nomes neutros.

Ademais, a liga já tem confirmada expansão para 2021, com uma equipe colombiana, batizada de Cafeteros.

O calendário será composto da seguinte maneira:

10 rodadas na primeira fase, com 8 jogos por time, de fevereiro a maio;

Os 4 primeiros colocados farão semifinais e final em maio;

O último colocado enfrentará amistoso contra o Cafeteros;



Ceibos e Selknam?

Enquanto os times do Brasil, Paraguai e Uruguai estão ligados a fortes marcas do futebol, Argentina e Chile têm equipes com nomes que o fã brasileiro não está familiarizado.

Ceibo é a árvore nacional da Argentina, famosa por sua bela flor vermelho. Em português, é conhecida como corticeira bico de papagaio.

Já os Selknam foram um povo indígena do sul do Chile e da Argentina e que foram extintos como nação ao longo do século XIX, com os massacres empreendidos na “conquista do deserto”. No entanto, há grupos que ainda se dizem herdeiros dos Selknam.

E o restante do ano?

As seleções nacionais entrarão em ação na sequência.

Junho: Campeonato Sul-Americano (a confirmar);

Julho: Amistosos internacionais;

Agosto e Setembro: Americas Rugby Championship;

Novembro: Amistosos internacionais;

Isto significa calendário para os atletas das seleções durante o ano todo.