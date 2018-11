Semana de estreia! Hoje foi ao ar a primeira edição do novo PRO14 Show, o programa semanal do Portal do Rugby em parceria com a FloRugby que leva para você o que de melhor rolou em uma das mais fortes ligas de rugby do planeta.



Curtiu?

Rodada desse fim de semana: rugby de sexta (23) a domingo (25)

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 23 de novembro

17h35 – Glasgow Warriors x Cardiff Blues – FLO Rugby AO VIVO

17h35 – Leinster x Ospreys – FLO Rugby AO VIVO

17h35 – Scarlets x Ulster – FLO Rugby AO VIVO

Sábado, dia 24 de novembro

10h30 – Cheetahs x Benetton Treviso – FLO Rugby AO VIVO

Domingo, dia 25 de novembro

11h00 – Kings x Connacht – FLO Rugby AO VIVO

13h30 – Zebre x Munster – FLO Rugby AO VIVO

15h30 – Dragons x Edinburgh – FLO Rugby AO VIVO

Classificação após 8 rodadas

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 8 32 Munster Irlanda Limerick/Cork 8 24 Ospreys Gales Swansea 8 23 Cardiff Blues Gales Cardiff 8 22 Connacht Irlanda Galway 8 21 Zebre Itália Parma 8 15 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 8 11 Conferência B Leinster Irlanda Dublin 8 34 Ulster Irlanda Belfast 8 25 Scarlets Gales Llanelli 8 24 Edinburgh Escócia Edimburgo 8 21 Benetton Treviso Itália Treviso 8 17 Kings África do Sul Porto Elizabeth 8 11 Dragons Gales Newport 8 9

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

A Flo Rugby

A Flo Rugby é um canal online que desembarcou no Brasil trazendo transmissões de vários esportes, entre eles o rugby do PRO14;

São mais de 160 jogos de rugby já estão confirmados pelo canal para 2019, que podem ser acompanhados pela web ou através da AppleTV e o aplicativo para iOS.

Assinaturas variam de 30 dólares (R$110, mensal) a 150 dólares (R$550, assinatura anual – aproximadamente R$45/mês ). Ou seja, menos de R$5 por jogo!

Assinando a FloRugby você ainda terá acesso a toda a programação de vários outros esportes da FloSports, como jiu jitsu, futebol, atletismo, vôlei, entre outros.

O que é o PRO14?